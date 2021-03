Tande reagerer på tilsnakk og rører seg – no er familien hjå han

Kleveland vant verdenscupen

Marcus Kleveland var i en klasse for seg i sveitsiske Silvaplana søndag. Han vant verdenscupen sammenlagt med sin andre seier på åtte dager.



Kleveland vant også verdenscuprennet i Aspen forrige helg. Søndag kunne han igjen stå på toppen av seierspallen. Triumfen gjør at han vinner både verdenscupen sammenlagt og slopestylecupen.



– Jeg må hilse hjem til Dombås, sa Kleveland før det andre forsøket, da seieren allerede var sikret etter et enormt førsterun som endte med 96 poeng.



Totalt endte han på 260 på poeng på tre renn i slopestyle denne sesongen, og samme antall poeng i verdenscupen sammenlagt. Det gjorde at han var langt foran konkurrentene i begge cupene.



Kleveland har med dette hatt en utrolig comeback-sesong etter den alvorlige kneskaden i slutten av 2018. I januar tok han tredjeplassen i Laax Open, før han hentet med seg både big air-gull og slopestyle-bronse i X Games Aspen.