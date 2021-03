Pappa Granerud: – Det ble mørkere og mørkere

Mathisen testet positivt for korona

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har testet positivt for korona. Hele TV 2-teamet som er i Spania for å dekke landslaget er i karantene.



Fotballeksperten har nylig vært syk med viruset og det mistenkes en falsk positiv test.



– Når Jesper i dag tidlig fikk positivt testsvar, gikk alle i karantene. Alle andre i TV 2s team har testet negativt. Jesper, som hadde korona for en måned siden, testet seg så på nytt med en såkalt hurtigtest som ga negativt svar, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til kanalen.



Han legger til at Mathisen nå venter på svar på en ny PCR-test.