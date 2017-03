– Han har beklaget og var lei seg. Jeg snakket med ham i går, og det kommer ikke til å skje igjen, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Østerrikeren hadde en samtale med Tande etter søndagens omstridte gestikulering under kvalifiseringen på Lillehammer. Episoden føyde seg inn i rekken av spesielle hendelser fra unggutten den siste uka.

– Man skal ikke oppføre seg sånn. Vi skal fremstå som en gruppe som har gode verdier, med respekt, ydmykhet og glede. Det er respektløst når man gjør sånn, sier Stöckl.

– Men jeg skjønner at i det øyeblikket han var der, så tenker man ikke så mye. Da får man bare ut sine emosjoner, sier treneren.

Se Tande gjøre den ironiske gesten: Du trenger javascript for å se video. Se Tande gjøre den ironiske gesten:

Tande: – Humørsvingninger

Tande innrømmer at årsaken til den omstridte oppførselen den siste tiden er en sliten kropp.

– Sesongen har tatt på mer enn jeg har turt å innrømme. Jeg begynner å bli sliten, og da blir det litt mye tanker som svirrer rundt. Det blir humørsvingninger, og da kommer det litt situasjoner som helst skulle vært unngått, sier en ærlig Tande.

Kongsberg-hopperen erkjenner også at mandagens gest var langt over streken.

– Jeg vet at det der er noe jeg ikke skal gjøre. Det er det stikk motsatte av det vi i skiforbundet står for av verdier. Men jeg begynner som sagt å bli sliten, det er mye frustrasjon og da klarer jeg ikke helt å styre hva jeg gjør. Det skal ikke skje, sier Tande.

Og mandagens gest føyer seg altså inn i rekken av omstridt oppførsel fra unggutten siden Raw Air begynte.

– Vanskelig å jobbe konstruktivt

På åpningsdagen var 23-åringen oppgitt over rennledelsen. Dagen etterpå slaktet han Holmenkollen i et intervju med VG. Under samme renn var også Tande rasende fordi han måtte hoppe under dårlige forhold.

HAR SNAKKET: Daniel-André Tande (til høyre) og trener Alexander Stöckl har snakket ut etter mandagens gestikulering på Lillehammer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Og mandag kom den allerede nevnte gesten rettet mot juryen fordi han måtte hoppe under vanskelige vindforhold.

Nå skal Tande ta grep for å rette opp skuta igjen.

– Jeg skal fokusere på det om gjør at jeg hopper godt på ski. Jeg må bli enda flinkere til å fokusere på de arbeidsoppgavene jeg skal gjøre, sier han.

– Jeg hater å tape. Men det som irriterer meg mest er at jeg ikke har den kontrollen som jeg hadde på starten av sesongen. Jeg kjenner ikke forskjellen på et bra og et dårlig hopp. Da er det vanskelig å jobbe konstruktivt, sier Tande.