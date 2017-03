Tande: – Nå er hele Raw Air ødelagt for meg

Tande var klar for tirsdagens renn som forhåndskvalifisert, men han landet på 112 meter under meget tunge vindforhold i kvalifiseringen mandag.

Det resultatet ødelegger svært mye for ham i sammendraget, siden hoppene i kvalifiseringen teller i sammendraget i Raw Air.

– Jeg føler jeg gjør et bra skihopp. Det hjelper ikke når venstreskia plutselig drar ut til venstre. Nå er hele Raw Air ødelagt for meg, sier en svært skuffet Tande til NRK.

Etter hoppet viste han ironisk tomlene opp til dommerne før han hastet tydelig misfornøyd bort fra hoppbakken.

Raw Air, sammenlagt (6 av 16 hopp) Ekspandér faktaboks 1) Stefan Kraft 823,6

2) Richard Wellinger 802,7

3) Markus Eisenbichler 785,4

4) Piotr Zyla 765,3

5) Andreas Stjernen 762,0

6) Peter Prevc 754,6

7) Richard Freitag 748,9

8) Johann André Forfang 746,5

9) Robert Johansson 742,9

10) Daiki Ito 741,0



Øvrig norsk:

14) Tande 720,2, 34) Aune 461,6, 47) Hilde 312,8

Mye god norsk hopping

Det var likevel annen norsk hopping å glede seg over mandag.

Anders Fannemel slo til med 139 meter i et herlig svev. Det ble en revansj etter diskvalifikasjonen i Oslo for noen dager siden.

– Det var deilig å få til og ble en god dag. Jeg har lyktes godt her (i Lillehammer) de siste dagene. Jeg har tusenvis av hopp i og med at jeg bor her, sa Fannemel til NRK.

Robert Johansson ble imidlertid best av de norske på femteplass og et hopp på 137,5 meter.

Johann André Forfang dro seg til 136.5 meter.

– Jeg hadde et katastrofehopp i prøveomgangen, men jeg lyktes langt bedre i rennet, sier Forfang til NRK.

Se Johanssons hopp her Du trenger javascript for å se video.

Tysk dominans

Andreas Stjernen fulgte opp en bra norsk mandag med 135,5 meter. Joakim Aune nøyde seg med 129,5 meter mens Tom Hilde landet på 124.5. Alle de norske hopperne får hoppe tirsdag.

Tyske Markus Eisenbichler var i en egen klasse i kvalifiseringen etter et hopp på 140,5 meter, mens østerrikeren Stefan Kraft beholdt ledelsen i Raw Air totalt. Han endte på 3.-plass i mandagens hopprenn.

Eisenbichlers landsmann Richard Freitag tok 2.-plassen.

