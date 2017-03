Rasende Tande: – De prøver å ødelegge sjansene mine med vilje

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg mister veldig mye poeng, forteller Daniel André Tande til NRK.

Nordmannen var tydelig misfornøyd etter det første hoppet i lagkonkurransen.

Tande landet på 121 meter og ble belønnet med 123.1 poeng, men gikk rasende ut av hoppbakken.

– Blir irritert

I intervjuet med NRK rett etterpå var nordmannen fortsatt illsint fordi han måtte hoppe under dårlige forhold.

– Jeg føler at jeg gjør et j***** bra skihopp og jeg blir j***** irritert når jeg gang på gang får j***** møkkaforhold. Det begynner jeg å bli j***** lei av nå. Det virker som de prøver å ødelegge sjansene mine med vilje. Jeg blir så irritert, forklarer Tande til NRK, og fortsatte:

– Jeg ser at andre får opp mot tolv minuspoeng og jeg blir sluppet på fem plusspoeng. Det synes jeg blir for dumt.

Norge tapte ikke så mye poeng på det i lagkonkurransen, men muligheten for pallen røk. Heller ikke for Tandes sammenlagthåp var dette ideelt.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen forstår Tandes frustrasjon under de vanskelige forholdene.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Johan Remen Evensen forstår Tandes frustrasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg synes det er bra at han viser at dette betyr mye for ham, at han er skikkelig irritert. Jeg skjønner det. Jeg har stått i samme situasjon selv, sier Remen Evensen.

Skikkelige møkkaforhold

Også etter at rennet var ferdig var Tande fortsatt misfornøyd med forholdene under det første hoppet.

– Jeg har det bedre nå, men jeg føler at vi både taper podium og poeng når to på laget for skikkelig møkkaforhold. Det er synd, men vi får ikke gjort noe med det. Jeg får håpe vi får mer flaks utover, forteller Tande til NRK.

Etter lørdagens konkurranse er han et stykke bak østerrikske Stefan Kraft som leder Raw Air. Kraft leder med 32 poeng på nordmannen, men Tande er fortsatt offensiv.

– Det kan jeg ta på ett hopp i Vikersund, smiler Tande.

Østerrike vant lørdagens lagkonkurranse i Holmenkollen foran Tyskland og Østerrike. Norge endte på en 4.-plass.