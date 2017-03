1. januar: Hele Norges sjarmør. 14. mars: Klager på alt og alle

– Han har ikke samme stabiliteten som han hadde tidligere i sesongen, sier NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Etter å ha mistet seieren i Hoppuka i det siste hoppet har ikke Daniel André Tande levert stabile toppresultat.

Under Hoppuka sjarmerte han det norske folk. Nå skylder Tande på alt og alle andre for at toppresultatene ikke kommer i Raw Air.

Tror Tande er stresset

På åpningsdagen av konkurransen var 23-åringen oppgitt over rennledelsen. Dagen etterpå slaktet han Holmenkollen i et intervju med VG. Under samme renn var også Tande rasende fordi han måtte hoppe under dårlige forhold.

Mandag kom han med en ironisk gest rettet mot juryen fordi han måtte hoppe under vanskelige vindforhold. Tande holdt tomlene opp mot juryen, en gest hans trener Alexander Stöckl ikke likte.

– Det er en stor kontrast til den Daniel som falt fra en mulig førsteplass i Hoppuka og som tok på seg all skyld, til ham som ikke hopper teknisk perfekt på ski og som klager veldig på forholdene, sier Jacobsen til NRK.

At 23-åringen ikke leverer like gode hopp under Raw Air preger ham, tror den tidligere hopperen. Spesielt siden drømmen til Tande var å vinne hele konkurransen.

– Det gjør vel at han blir litt stresset enn det han har vært tidligere i sesongen, fortsetter NRKs hoppekspert.

– Det er greit at det smeller innimellom. Han er bare 23 år. Det er ikke så rart og det er godt å se at hoppingen betyr mye for ham, fortsetter Jacobsen.

TANDE: Både Johan Remen Evensen og Anders Jacobsen mener at Tande ikke hopper perfekt på ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Blir irritert

Det har vært mye følelser rundt Tande den siste tiden. Johan Remen Evensen likte ikke den ironiske gesten mot juryen.

– Når han begynner å klappe til juryen blir jeg irritert. Hadde han hoppet perfekt skulle han ha fått lov til å gjøre det, men som utøver må man gå i seg selv først. Slik som Daniel har hoppet nå, er det ikke perfekt, forteller NRKs hoppekspert.

Hele 13 topp-ti-plasseringer av 16 mulige er det blitt siden nyttår i verdenscupen. Det er bare små detaljer som skal til før han igjen leverer toppresultater, tror Remen Evensen.

Men først må han få tilbake selvtilliten.

– Han har kanskje gått på en liten sprekk på energien, forteller Remen Evensen.

Jacobsen mener at Tande må få hjelp av de rundt ham til å flytte fokus vekk fra andre og på ham selv igjen.

– Det virker som han tror at noen er ute etter ham om dagen. Det er ikke fakta. Fakta er nok at han er mer usikker og ikke har den selvtilliten som han har hatt tidligere, sier Jacobsen.