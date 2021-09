Rett etter Arsenals 6-0-seier borte mot West Bromwich i ligacupen forrige uke gikk Ødegaard bort til tribunen der rødtrøyenes supportere hadde samlet seg.

Ødegaard, som hadde notert seg for en nydelig målgivende i sin første kamp siden overgangen fra Real Madrid, tok av seg drakten og ga den til en ung Arsenal-supporter.

En liten gest for Ødegaard, en hendelse for livet for unge Charlie Bryant (12).

– Jeg ble helt forbauset da jeg så Martin komme bort til meg, sier den unge gutten til NRK.

12-åringen forteller at Ødegaard brukte litt tid på å plukke ut hvem som skulle få drakten.

Det ble et rørende øyeblikk da han skjønte at han var den utkårede.

– Han ga meg en «fist bump» og overrakte sin første Arsenal-drakt med nummer 8 på. Alle kompisene mine så det på TV, så jeg fikk masse tekstmeldinger etterpå, og jeg kunne ikke tro hvor heldig jeg var. Han hadde en flott kamp også, med en nydelig berøring på den målgivende pasningen før Sakas scoring, sier 12-åringen.

– Kunne ikke tro mine egne øyne

Han understreker at han faktisk spiller i samme posisjon som Martin Ødegaard, offensiv sentral midtbane, på akademiet til Walsall.

Pappa Gareth Bryant (t.v) sammen med sønnen Charlie (midten) og Charlies kamerat Johnny. Foto: Privat

Charles pappa Gareth Bryant var sammen med sønnen da Ødegaard ga bort drakten. Han takker den norske landslagsspilleren for at han ga sønnen et minne for livet.

– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne fra der jeg sto lenger bak på tribunen. Charlie smilte fra øre til øre, sier pappaen til NRK.

Underveis i kampen sto Charlie sammen med vennen sin Johnny (med rød Arsenal-drakt på bildet over), mens faren sto lenger opp på tribunen.

– Jeg trodde ikke spillerne ville komme bort etter kampen, men de ville tydeligvis takke fansen for støtten den kvelden. Charlie hadde mer tro på at de ville komme bort, så han gikk foran med Johnny. Charlie er utrolig fornøyd og takknemlig for at Martin valgte å gi ham drakten sin, sier faren.

Når NRK videreformidler mottakelsen til Martin Ødegaard, smiler han lurt.

– Jeg synes det er flott at han ble glad. Det er hyggelig at man kan glede andre. Hvis jeg kan glede andre ved å gi bort en drakt, så gjør jeg gledelig det, sier Ødegaard.

Drakten behandles som et kunstverk. Allerede er den til utstilling på veggen i en flott ramme.

Drakten henger allerede på veggen hjemme hos familien Bryant. Foto: Privat

– Glad han er tilbake

Pappa Gareth forteller at det, på gåturen bort til togstasjonen etter kampslutt, var veldig mange som kom bort og var glade på Charlies vegne.

– Det var veldig mange av vennene og familiemedlemmene hans som så det på TV, vi fikk masse meldinger fra folk som vet hvor stor Arsenal-fan han er, forteller faren.

Arsenal-trener Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvinduet i 2021. Da ble han hentet på lån fra Real Madrid. Nå skal han være i London-klubbene de fem neste årene.

Ifølge flere medier skal overgangssummen ligge mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 370 og 425 millioner kroner, og er den største summen brukt på en norsk fotballspiller noensinne.

– Det er fantastisk å ha den norske kapteinen tilbake i klubben. Han var briljant forrige sesong, og både Charlie og jeg er glade for at han kom tilbake, sier Gareth Bryant.

Det ble en fin togtur hjem fra kamp med denne i bagasjen. Foto: Privat

– Hva slags status har Ødegaard blant Arsenal-fansen så langt?

– Vi har hatt en trøblete start på sesongen, men signeringen av Martin virker å ha løftet klubben. Å se måten han har knyttet seg til Arsenal-fansen slik han gjorde etter West Bromwich-kampen, er strålende. Jeg vet mange Arsenal-fans setter pris på gester som at spillerne gir draktene sine til yngre fans, sier Gareth.

– Det ville være flott å møte Martin igjen og takke ham for hans generøsitet, legger han til.

Sønnen Charlie har i hvert fall fått et minne han sent vil glemme.