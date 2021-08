God Ødegaard med kunst-målgivende da Arsenal herjet

Kampen pågår fortsatt.

Et toppet Arsenal-lag ble flere hakk for store for et svekket West Bromwich i onsdagens ligacupkamp på The Hawthornes.

Martin Ødegaard fikk sin redebut for Arsenal og gjorde sin saker meget godt før han ble byttet ut etter 60 minutter mot laget fra Englands nest øverste divisjon.

Da ledet Arsenal 4-0, og Ødegaard hadde sørget for én målgivende pasning. Den var i tillegg av det svært lekre slaget.

Trolig ble nordmannen byttet ut for å spare krefter til lørdagens viktige storkamp i Premier League mot Manchester City på Etihad.

Arsenal fikk en god dag på jobben mot West Bromwich. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Pierre-Emerick Aubameyang sendte Arsenal i føringen med sin scoring etter 17 minutter.

Ødegaard i stolpen

Fem minutter senere kunne Ødegaard selv ha tegnet seg på scoringslisten. Han fikk ballen på skrått hold etter litt klabb og babb, men skjøt i stolpen og ut da målet var tomt.

Selv om det var en vanskelig vinkel kunne det være mulig å score for nordmannen i den situasjonen, men marginene var ikke på hans side den gangen.

Rett før pause sørget Arsenal for å drepe spenningen i kampen med to kjappe mål. Først scoret Aubameyang sitt andre for kampen, før han serverte Nicolas Pépé på 3-0.

Ødegaard var for øvrig sentral på 2-0-scoringen da han satte opp angrepet med en lekker flikk som satte West Bromwich ut av balanse.

Etter pause tok det bare fem minutter før Arsenal økte til 4-0, og denne gangen fikk Ødegaard sitt velfortjente målpoeng. Han spilte vegg med Bukayo Saka på lekkert vis med hælen, og den engelske stjernen satte ballen i mål med en kontant avslutning.

Ødegaard ble byttet ut og spart den siste halvtimen, og minutter senere økte Aubameyang til 5-0 med sin tredje for kvelden. Alexandre Lacazette scoret 6-0-målet i det 69. minutt.

Kampen er i skrivende stund ikke ferdigspilt og vil oppdateres utover kvelden.

Ble tidenes dyreste fra Norge

Manager Mikel Arteta har som vanlig vært svært positiv i sin omtale av nordmannen den siste tiden. Før onsdagens cupkamp sa Arteta følgende om den norske landslagskapteinen:

– Jeg synes han gjør spillerne rundt seg bedre. Hans arbeidsmoral og profesjonalitet er fenomenal. Han er også en meget trivelig person. Han har tilpasset seg kulturen vår meget bra. Han har eksepsjonelle kvaliteter som spiller, sa Arteta til klubbens hjemmeside.

Ødegaard ble tidenes dyreste norske fotballspiller da overgangen fra Real Madrid nylig gikk i orden.

Arsenals neste kamp er av det tøffe slaget. Lørdag venter nemlig Manchester City på bortebane i Premier League.

Det kan bety mer trøbbel for laget som har tapt sine to første kamper i ligaen så langt.