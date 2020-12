Syv store overraskelser i Premier League

For de fotballfrelste betyr første juledag at galskapen er like rundt hjørnet.

Lørdag er det Boxing Day, startskuddet for en romjul pakket med Premier League. I ti dager skal spillerne slite seg gjennom et brutalt kampprogram, mens vi lener oss tilbake i godstolen.

De første 14 rundene har mye vært som det pleier. Liverpool leder, Arsenal sliter og José Mourinho har levert nye metaforer – som at Tottenham er en «ponni» i tittelracet.

Men andre hendelser har vært mer uventede – som disse syv:

1. Bamford er ligaens «farligste» spiller

Forrige sesong fikk Patrick Bamford kritikk. Han scoret 16 mål på 45 ligakamper på nest øverste nivå, som er svakt for en alenespiss på et lag som sikrer opprykk.

Men Leeds-trener Marcelo Bielsa beholdt troen på ham, og har tydeligvis sett noe i ham.

Denne sesongen har Bamford scoret ni mål på 14 ligakamper.

Bamford i kamp mot Manchester City i oktober. Foto: Paul Ellis / AFP

Kun fire spillere har scoret mer: Mohamed Salah (13 mål), Jamie Vardy (11), Son Heung-min (11) og Dominic Calvert-Lewin (11). Men flere av disse har hatt fordelen av å trille inn enkle straffemål.

Tar man bort disse målene, har kun Son og Calvert-Lewin scoret flere enn Bamford.

Og mens disse to har vært mer effektive foran mål, kan man si at Bamford har vært farligere, i hvert fall om man snakker om evnen til å komme til store sjanser.

Leeds-trener Marcelo Bielsa (t.h.) sammen med Bamford. Foto: John Clifton / Reuters

Ser man på «forventede mål», en statistisk formel som regner ut kvaliteten på sjansene, burde Bamford scoret 0,73 mål per 90 minutter sett bort fra straffer, ifølge analyseselskapet StatsBomb. Det er det klart høyeste snittet i Premier League.

At en spiller på et nyopprykket lag topper denne statistikken, er ekstraordinært.

Det sier litt om hvor mye Leeds skaper under Bielsa, men også hvor smart Bamford beveger seg inne i boksen. Så langt har han scoret 0,68 mål per kamp.

Om 27-åringen blir en enda skarpere avslutter, kan han bli en av ligaens beste spillere.

2. Hovmester Harry

De siste seks årene har Harry Kane banket inn minst 17 ligamål per sesong. Han har som regel hatt én intensjon: Å avslutte så ofte som mulig.

Nå har han plutselig blitt ligaens fremste hovmester.

De fremste sjanseskaperne er ofte vinger og playmakere. Selv om Kane er spiss, har han 10 målgivende pasninger. Det er ikke bare mest i Premier League; ser man på toppdivisjonene i Spania, Italia, Frankrike og Tyskland, har ingen flere enn syv.

Og i tillegg har Kane scoret ni ligamål selv.

Assistkongen Kane feirer egen scoring mot Arsenal tidlig i desember. Foto: Glyn Kirk / AFP

Hva har skjedd? I januar mistet Tottenham playmakeren Christian Eriksen. Mourinho har kompensert for tapet ved å trekke Kane dypere i banen, hvor han kan tre stikkere gjennom til vingene.

Kane ser spesielt etter løpene til Son, som har mottatt åtte av de 10 målgivende pasningene.

Flere av dem har kommet på sølvfat.

3. City scorer knapt mål

Det er ikke helt en «måltørke», men noe skurrer for Manchester City.

Selv da de kom på andreplass forrige sesong, scoret de 102 ligamål. De to sesongene før det scoret de 95 og 106; sistnevnte er rekord i Premier League. Pep Guardiolas lag scorer nesten alltid mye.

Det vil si, utenom denne sesongen, hvor City står med 19 mål på 13 kamper.

Selv om det damper av ham i kaldt vintervær, så har ikke Gabriel Jesus vært like brennhet på banen. Foto: Michael Regan / AFP

Det er færre enn 10 andre lag.

Hvorfor? Storscoreren Sergio Agüero har vært skadet, andrevalget Gabriel Jesus sliter, mens vingene Raheem Sterling og Riyad Mahrez ikke har vært seg selv. Kanskje har også den korte sommerferien tæret på kreftene.

Trøsten er at City har ligaens beste forsvar. Men de må score oftere om Guardiola skal ta tittelen for tredje gang.

4. Arsenals kamp i bunnstriden

Selv om Arsenal ikke akkurat har lagt grunnlaget for langvarig suksess med sin rekruttering de siste årene, hadde få forventet en så tung start på sesongen.

Den stolte London-klubben er på 15. plass, fire poeng unna nedrykk.

Dette er Arsenals svakeste sesongstart etter 14 runder siden 1974–75.

Arsenal-trener Mikel Arteta er under press om dagen. Foto: Jon Super / AFP

De har vært noe uheldige foran mål, men tallene forteller ikke om et lag som bør ligge høyere enn midt på tabellen. Og skulle treneren Mikel Arteta kastes ut, vil det ikke løse problemene som har ført dem hit.

5. Den nye Van Dijk er dansk

Det er umulig å erstatte Virgil van Dijk, men Southampton, som solgte stopperkjempen til Liverpool i desember 2017, har kommet nærmere enn noen hadde trodd.

Og det med en spiller som ikke engang var fast på laget forrige sesong.

Jannik Vestergaard har vært en åpenbaring. Dansken er nesten to meter høy, ruver i lufta og strør pasninger ut til kantene. Han dirigerer et Southampton-lag som nå ligger på syvendeplass.

Han har også scoret tre ligamål. Det skader ikke det heller.

Danske Vestergaard signerte for Southampton i 2018. Foto: Naomi Baker / Reuters

6. Sander Berge kan rykke ned

Sheffield United sloss om en plass i Europaligaen så nylig som i juni. Mens det «kun» ble niendeplass, var det råsterkt av et nyopprykket lag.

Derfor er det overraskende at de nå er på stø kurs mot nedrykk.

Om et nyopprykket lag beholder plassen det første året, snakkes det ofte om den «vanskelige andre sesongen». Sheffield United fremstår som et skrekkeksempel.

De har to poeng på 14 kamper.

Sander Berge (t.v.) har pådratt seg en strekkskade og er ute i tre måneder. Foto: Alex Pantling / AFP

Noe som er litt rart, for Sander Berges lag har ikke vært så dårlige. De står med 12 tap; ni av disse har vært med ett måls margin. De statistiske modellene sier at de burde scoret langt flere enn kun åtte mål.

Sannsynligvis vil laget forbedre seg etterhvert. Dessverre vil det nok skje for sent.

7. Verdens dyreste (reserve)keeper

Chelsea slapp inn 54 ligamål forrige sesong.

Det er drøyt for en toppklubb.

Den statistiske modellen viste at de burde ha sluppet inn rundt 38 mål. Så hvorfor rant målene inn?

Fordi Chelsea reddet den klart laveste andelen skudd i ligaen. Av alle skuddene som traff målet deres, ble 55 prosent reddet.

Altså gikk nesten halvpartene av skuddene på mål i nettet.

Dette var ikke gode tall for Kepa Arrizabalaga, mannen Chelsea gjorde til verdens dyreste keeper da de hentet ham for 760 millioner kroner i 2018. Så i september hentet de en ny keeper, Édouard Mendy.

Chelseas Édouard Mendy, her i aksjon mot Burnley. Foto: Oli Scarff / AP

Mange trodde at det var en oppgradering.

Få trodde at forskjellen skulle bli så stor.

I fire av de fem første ligakampene denne sesongen sto Chelsea enten med Kepa eller andrekeeperen Willy Caballero. De slapp inn ni mål.

Så voktet Mendy buret i seks ligakamper. Chelsea slapp inn ett mål.

Ikke bare har Mendy vært en bedre keeper enn Kepa; hele forsvaret har blitt forvandlet. Med Mendy på banen i ligaen og mesterligaen har Chelsea sluppet inn seks mål på 15 kamper.

Det er utrolig hva et keeperbytte kan gjøre med et lag.