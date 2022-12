Marokko-stjerne konfronterte Fifa-Infantino etter bronsefinalen

Bronsefinalen i fotball-VM endte med 2-1-seier til Kroatia over Marokko.

Etter kampen ble den qatarske kampdommeren Abdulrahman Al-Jassim og hans team pepet ut av det marokkanske publikummet, som følte seg bortdømt.

Valget av den qatarske dommeren ble et tema allerede før kampen, og flere pekte på at dommeren ikke var kvalifisert for en slik oppgave.

– Skjelte ut Infantino

Misnøye var det også hos Marokkos spillere. SVTs reporter Johan Kücükaslan ble selv vitne til dette etter kampslutt.

– Ekstremt anspent stemning i spillertunnelen når Achraf Hakimi skjeller ut Gianni Infantino, rett før medaljeseremonien. Misfornøyd med dommerens prestasjon, skriver SVTs reporter Johan Kücükaslan på Twitter etter kampen.

SVTs Johan Kücükaslan ble vitne til hendelsen. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Overfor NRK bekrefter Achraf Hakimi at det oppsto en situasjon mellom ham og Fifa-president Gianni Infantino.

– Jeg var litt sur for det som skjedde i kampen. Men det blir mellom Infantino og meg, jeg har mye respekt for ham, og da jeg møtte ham litt senere beklaget jeg ordene jeg hadde brukt. Jeg var såret etter kampen, sier Hakimi til NRK.

– Hva var du sur for?

– Jeg var sur etter det som skjedde på banen, men jeg lar det bli på banen. Vi er glade for det vi har gjort i dette VM uansett, sier PSG-spilleren til NRK.

35 år gamle Abdulrahman Al-Jassim hadde bare vært hoveddommer i gruppespillskampen mellom Wales og USA tidligere i mesterskapet. Han hadde for det meste god kontroll i lørdagens kamp, men bommet på et par situasjoner som marokkanerne reagerte på.

– Flau stemning

SVTs reporter Johan Kücükaslan sier til NRK at situasjonen mellom Hakimi og Infantino var oppsiktsvekkende.

– Vi sto i «flashen» for gjøre intervjuer etter kampen. Det skulle bli medaljeseremoni og Gianni Infantino var der. Da kom Hakimi frem til han og var veldig opprørt, og skjelte ham nesten ut på grunn av nivået på dommeren. Han var veldig opprørt over dommerinnsatsen etter kampen mot Frankrike også, og mente at de ble ranet enda en gang, forteller Kücükaslan til NRK.

– Hvordan reagerte Infantino?

– Han opptrådde ganske profesjonelt faktisk. Det ble ganske flau stemming for ham. Det er masse tv-reportere og journalister der, alle kom jo dit fordi Hakimi var veldig opprørt og gestikulerte. Han forsøkte å roe ham ned og tonet det ned, men Hakimi fortsatte i gode 20-30 sekunder, forteller SVT-reporteren.

2-1-seieren mot Marokko gjør at kroatene følger opp VM-sølvet fra 2018 med VM-bronse i 2022. En uhyre sterk prestasjon av den lille fotballnasjonen med bare rundt fire millioner innbyggere.

For Marokko, som hadde åttedelsfinale fra 1986 som beste VM-resultat fra før, endte VM med en fjerdeplass. Kanskje en liten skuffelse når de først ble det første afrikanske landslaget i fotball som noensinne har kvalifisert seg til en VM-semifinale, men uansett har marokkanerne fått mye å glede seg over dette mesterskapet.

Kampen ble også et verdig VM-punktum for superstjernen Luka Modric (37), som etter alt å dømme har spilt karrierens siste VM-kamp. Han rundet av med en fortjent VM-medalje etter å ha levert en rekke gode kamper i Qatar.

Mislav Orsic ser at skuddet han nettopp har avfyrt er i ferd med å snike seg inn i bortre hjørne. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Ut med tårer

Mindre lystig ble det for Andrej Kramarić, som måtte forlate banen med skade i andre omgang. Da hadde han rukket å levere målgivende pasning på 2-1-scoringen i første omgang, men følelsene tok overhånd da han hinket av banen med skade.

Han holdt seg til ansiktet og var åpenbart langt nede. Det er foreløpig uvisst hvor alvorlig skaden er.

Selve kampen startet som et fyrverkeri, og tilskuerne fikk servert to scoringer før det var spilt ti minutter. Først sendte VMs kanskje beste forsvarsspiller Josko Gvardiol Kroatia i ledelsen da han headet ballen i mål etter en innøvd dødballvariant, men bare to minutter senere utlignet Achraf Dari, også det på en dødball.

Tre minutter før pause tok Kroatia igjen ledelsen, og det var Mislav Orsic som fant nettmaskene. I sin første kamp fra start i VM ga han Kroatia ledelsen på utsøkt vis da han skjøt ballen i stanga og inn fra skrått hold like utenfor sekstenmeteren. 2-1 ble dermed sluttresultatet.

VM avsluttes søndag. Da spiller Argentina mot Frankrike i den NRK-sendte VM-finalen klokken 16.00.