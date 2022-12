Reagerer på qatarsk dommervalg: – Oppsiktsvekkende

– Det er jo mildt sagt oppsiktsvekkende, sier Per Ivar Staberg.

Den tidligere norske toppdommeren, som både har dømt nasjonalt og internasjonalt, reagerer sterkt på den valgte kamplederen til VMs bronsefinale mellom Marokko og Kroatia.

Det er 35 år gamle Abdulrahman Al-Jassim som er satt opp til å dømme kampen. Qatareren har tidligere vært hoveddommer i gruppespillskampen mellom Wales og USA under mesterskapet. Al-Jassim var også fjerdedommer i kampen mellom Portugal og Uruguay.

– Snodig, selvfølgelig. Det er naturlig at det er likt som med spillere, at det (valget) baserer seg utelukkende på resultater. Jeg har ikke sett en kamp han har dømt. Det er merkelig, mener Staberg.

KORT: Al Jassim delte ut seks gule kort i kampen mellom Wales og USA. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Voksen oppgave

Staberg, som har ledet over 250 kamper i Eliteserien, påpeker at det skal være gjevt å dømme en VM-bronsefinale. Derfor reagerer han på valget til Fifa.

– Han har bare dømt én kamp (tidligere i mesterskapet). Det kan ikke være sånn. Det er mildt sagt en veldig voksen oppgave for han. Når man ser på merittene hans ... det er en viktig kamp, sier den tidligere toppdommeren.

Al-Jassim har vært en del av Fifa-systemet siden 2013. På merittlista har blant annet 35-åringen dommeropptredener under U20-VM i 2017, vært VAR-dommer under VM i 2018 og dømt flere kamper i asiamesterskapet. I tillegg har han vært kampleder for en rekke kamper i hjemlig liga i Qatar.

REAGERER: Per Ivar Staberg sperret opp øynene da han fikk høre om hvem som skal dømme VMs bronsefinale. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Han er et ubeskrevet blad for meg, sier Staberg.

– Føyer seg i rekken

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Fifa til saken, men har foreløpig ikke lyktes.

Kroatia-trener Zlatko Dalic har uttalt at han er skeptisk til Al-Jassims rolle i bronsefinalen.

– For å være ærlig, jeg synes Fifa tar en stor risiko. Jeg undervurderer ingen, men jeg håper at vi ikke kommer til å snakke om dommeren etter kampen, sa treneren på en pressekonferanse fredag.

Med seg i dommerteamet har Al-Jassim assistendommerne Taleb Al Marri og Saoud Ahmed AlmaQahleh, og Rapahel Claus som fjerdedommer.

Staberg stusser også tydelig over valget, men legger til at han ikke er veldig overrasket og peker på kontroversene rundt tildelingen av mesterskapet.

– De føyer seg i rekken på rarhetsskalaen, sier harstadværingen og påpeker at han ikke kjenner til dommeren fra før.

DISKUTERER: Al Jassim prøver å roe ned USA-spillere. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Har du sett noe lignende?

– Ikke som jeg kan huske, svarer han.

Bronsefinalen mellom Kroatia og Marokko sparkes i gang lørdag klokken 16.00 og vises på NRK 1.