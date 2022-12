Snipp-snapp-snute, så var eventyret ute for Marokko, som har vært VM-sluttspillets store overraskelse.

Frankrike slet tidvis stort mot Marokko, men vant likevel 2-0 etter scoringer av Theo Hernandez og Randal Kolo Muani.

Marokko er det første arabiske og afrikanske landslaget i fotball som noensinne har kvalifisert seg til en VM-semifinale, men mot storfavorittene Frankrike sa det stopp.

Dermed er det Kylian Mbappé og det franske stjernegalleriet som skal møte Argentina i den NRK-sendte VM-finalen søndag 16.00.

Drillo: – Meget forundret

Egil «Drillo» Olsen, som kommenterte kampen på radio for NRK Sport, lot seg imidlertid ikke imponere nevneverdig av den regjerende verdensmesteren.

Få kan mer om forsvarsspill enn Drillo. Og karakterboka hans over det franske forsvarsspillet er neppe noe å ta med hjem til mor. Foto: Lise Åserud / NTB

Den tidligere norske landslagssjefen beskriver store deler av andre omgang som «enveiskjøring» mot det franske målet og stusser veldig over måten Frankrike forsvarer seg på.

– Av det jeg ser av Frankrikes forsvarsspill, så er jeg meget forundret. Dette er så dårlig. Verken struktur eller press på ballfører. Det er en dårlig kombinasjon, er dommen fra Drillo.

– Frankrike går fortjent nok til finalen, men de har ikke imponert meg. De har avslørt store svakheter defensivt. Jeg våger å holde Argentina som knapp favoritt i finalen, sier Drillo.

– Veldig overraskende

På spørsmål om han er overrasket over det han fikk se av det franske laget, svarer han kontant «ja».

– At Marokko skulle være med så mye, og ha ballen så mye, var for meg veldig overraskende, sier Drillo.

Også tidligere England-spiller Danny Murphy mener Marokko fikk dårlig betalt i semifinalen.

– Marokkos spillere vil være frustrerte, for de har vært med i denne kampen i lange perioder, sier Murphy på BBC. Og legger til:

– De kan være stolte av seg selv. Det har vært en virkelig modig opptreden, sier han.

Kan gjenta VM-bragd

For Marokko, som hadde åttedelsfinale fra 1986 som beste VM-resultat fra før, avsluttes VM med en historisk bronsefinale mot Kroatia lørdag.

Frankrike får dermed mulighet til å forsvare VM-gullet fra 2018. Klarer de det blir de første nasjon siden Brasil (1958 og 1962) til å vinne to strake verdensmesterskap, en bragd som bare har skjedd to ganger siden VM-oppstarten i 1930. Italia klarte det samme i 1934 og 1938.

Drillo mener Mbappé og lagkameratene må opp flere hakk i finalen om de skal vinne.

– Det høres litt rart ut, men jeg er litt skuffa over det de presterer. Det har litt med Marokko å gjøre. Men vi var klar over før kampen at Frankrike er bedre fremover enn bakover. De var meget suspekte defensivt og slapp til Marokko overraskende mye. De har dårlig struktur i forsvarsspillet og tapte en-mot-en-dueller gang på gang, analyserer Drillo overfor NRK.

Marokko er ute av VM. Det tok spillerne tungt. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Selve kampen startet som en drøm for de franske favorittene. Etter bare fem minutter tok de ledelsen da Theo Hernandez satte inn 1-0 fra kloss hold etter klabb og babb i Marokko-feltet.

Det var faktisk det første baklengsmålet scoret av en motstander Marokko slapp inn i VM, og det andre baklengsmålet totalt. Det forrige kom som selvmål mot Canada i gruppespillet, og den defensive tryggheten har vært mye av årsaken til at Marokko har kommet så langt.

Nær brassescoring

Frankrike hadde god kontroll på marokkanerne i første omgang, men på tampen av omgangen kunne det blitt utligning da Jawad El Yamiq prøvde seg med et aldri så lite brassespark. Han traff godt, men ballen traff stolpen og fingertuppene til Hugo Lloris og gikk utenfor.

– Det skulle ikke være en sjanse, men på mirakuløst vis får han til en brasse. Fantastisk prestasjon, mente «Drillo».

Jawad El Yamiq prøvde seg med denne akrobatiske manøveren. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

1-0 sto seg dermed til pause. Ifølge statistikkbyrået Opta har Frankrike aldri tapt en VM-kamp de har ledet til pause, noe som fortalte hva slags jobb Marokko sto overfor.

– Da kan du kalle meg en krakk

Andre omgang startet med et smell – for Frankrikes superstjerne Kylian Mbappé. Han dro seg forbi et par motspillere før han ble møtt av en knallhard takling fra Marokkos Sofyan Amrabat.

Dommer César Ramos vinket spillet videre, og Mbappé måtte få behandling nede på gresset i etterkant.

– Hvis ikke det er frispark, kan du kalle meg en krakk, sa en oppgitt Drillo på NRKs radiosending.

Ti minutter før slutt økte Frankrike ledelsen da innbytter Randal Kolo Muani scoret med sin første berøring.

Dermed er det «Les Bleus» som kan juble for billett til VM-finalen.

VM-finalen spilles søndag klokken 16.00 og sendes på NRK1. Bronsefinalen spilles lørdag 16.00 og sendes også på NRK1.