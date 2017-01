NRK oppdaterer saken!

– Han reiser hjem fra Wengen for å få medisinsk oppfølging, så får vi vurdere det deretter, sier fysisk trener Lars Mæland til NRK.

Svindal har testet kneet i Wengen den siste uken for å bli klar for rennene denne helgen. Han har gjennomført to treninger, og hang greit med begge ganger.

– Han har hatt smerter i forbindelse med trening, og derfor har vi bestemt at han drar hjem. Nå er det videre undersøkelser med Marc Strauss, sier Mæland.

– Det er ikke noe ønskesituasjon. Men du må være frisk for å stille til start i verdenscupen, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

– Kan hele sesongen ryke?

– Det er vanskelig å si. I sportsverden må vi fokusere på det vi kan gjøre nå. Beslutningen om Wengen er tatt nå, og det er det vi kan gjøre noe med.

Fantastisk comeback av Svindal

Vanskelig avgjørelse

Men det har ikke vært lett. Etter rennene i Wengen er det verdenscup i Kitzbühel neste helg. Deretter venter ny verdenscuprunde i Garmisch-Partenkirchen før VM. 8. februar er første renn i VM i St. Moritz, og det er under en måned til.

– Det viktige nå er å få kartlagt hvordan vi skal behandle kneet på beste måte og det er for tidlig å si noe om hvilke sportslige konsekvenser dette får videre, sier landslagslege Marc Strauss i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig vanskelig avgjørelse. Han har lyst til å konkurrere, men dette har vært en vurdering helt siden han kom tilbake. Det viktige nå er å få kartlagt kneet, sier Mæland.

Svindal reiste hjem på fredag. Det er usikkert hva som skjer videre.

– Det er for tidlig å si, melder Mæland.

Svindal ble skadet da gikk det fryktelig galt i en sving rett etter det beryktede «Hausbergkanten» i østerrikske Kitzbühel. Resultatet var en kneskade så alvorlig at karrieren var truet.

