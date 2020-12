– Det har vært en vanskelig beslutning, men den er tatt med tanke på utøverne, heter det i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet.

Sverige vil senere ta en beslutning rundt hvordan de stiller seg til å delta i Tour de Ski.

Dermed vil to av de største langrennsnasjonene utebli fra verdenscupen i år. Det blir med andre ord en svært amputert konkurranse i det sveitsiske vintersportstedet Davos neste helg.

Der skal det blant annet gås skøytesprint.

Sverige ville ha vært en av de store favorittene på kvinnesiden, mens Johannes Høsflot Klæbo ville ha stilt til start som soleklar favoritt blant mennene.

– Vi vet at avgjørelsen skaper skuffelse blant de aktive, men også for publikum foran TV-en. Uansett hvor mye vi ønsker å konkurrere og tilby underholdning, føles denne avgjørelsen som den eneste rette, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhraeus.

– Den medisinske vurderingen har vært av stor betydning for vår beslutning, legger han til.

Vil ikke ta sjanser

Norge valgte tirsdag å trekke seg fra verdenscupen i Davos og Dresden etter misnøye med smittevern og testing i Ruka.

Mest sannsynlig vil ikke Norge stille til start med utøvere i årets Tour de Ski, heller.

Avgjørelsen kom etter at Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen mandag kom med beskjeden om at de dropper samtlige renn før jul.

– Akkurat som ting er nå ønsker man ikke å ta noen sjanser. Jeg har satt meg ett mål i år og det er å gå fort i VM. Da ønsker jeg ikke å ta en større risiko enn det jeg må, sa Klæbo til NRK.

– Alvorlige konsekvenser

Tirsdag varslet så Fåhraeus at han ikke utelukket at svenske løpere ville droppe verdenscuprennene i Davos neste helg.

Onsdag ble det klart at de svenske utøverne ikke ville bli å se i verdenscupen i verken Davos eller Dresden.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

For å minimere reisingen og smitterisikoen har Fåhraeus bedt FIS gjøre endringer i Tour de Ski-programmet. Han sier til SVT at et alternativ kan være å gjennomføre konkurransen på kun ett eller to steder.

– Slik det ser ut, kan vi ikke lage en smittefri vei til og fra Davos eller Dresden. Hvis ting går galt, kan sykdommen ha potensielt alvorlige konsekvenser for den smittede. Ingen av oss involverte er villige til å ta den risikoen, sier medisinsk ansvarlig, Per Andersson.

– Ikke overrasket

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier til NRK at han ikke er overrasket over avgjørelsen.

– Vi forstår at med koronasituasjonen i verden så kan folk være negative til å delta, men vi gjør alt vi kan for å beskytte sikkerheten til deltagere, sier Mignerey.

– Hvilke følger får det at to av de største nasjonene ikke skal delta?

– Disse nasjonene er blant de få nasjonene som er i kjernen av langrenn, så det er ikke gode nyheter for oss, men heller ikke for norske eller svenske utøvere.

– Men det er viktig for oss at alle nasjonene føler seg komfortable med å reise og konkurrere, understreker han.

– Selvfølgelig er det alltid best å ha de beste utøverne til start, men det er samtidig viktig for andre nasjoner å fortsette konkurransen.