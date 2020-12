NFF anker ikke Romania-avgjørelse

Norges Fotballforbund har bestemt seg for ikke å anke avgjørelsen fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å idømme Norge 0-3-tap mot Romania.

Dermed blir resultatet i den avlyste nasjonsligakampen stående.

NFF er uenig i beslutningen, men dropper anke ettersom det ikke er noe å vinne på det sportslig.

– Vi er fortsatt uenige i avgjørelsen og mener at NFF ikke kan holdes ansvarlig for at denne kampen ikke ble gjennomført, samt at vi måtte stille med et annet lag mot Østerrike. Etter resultatet mot Østerrike er Norge uansett nummer to i gruppen, og med dette som utgangspunkt dropper vi å anke, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse.