– Akkurat som ting er nå ønsker man ikke å ta noen sjanser. Jeg har satt meg ett mål i år og det er å gå fort i VM. Da ønsker jeg ikke å ta en større risiko enn det jeg må, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK og legger til at han ikke ønsker å bidra til økt smitte.

Mandag ettermiddag kom meldingen om at Johannes Høsflot Klæbo har bestemt seg for å droppe de resterende verdenscuprennene ut året, som han varslet overfor NRK søndag.

Han vil tidligst gå et renn i verdenscupen igjen når Tour de Ski starter 1. januar.

– Ville ikke tilgitt meg selv

Til NRK forteller Klæbo at ikke føler seg direkte redd, men at han ikke ønsker å ta noen sjanser når man fortsatt ikke vet hvilke effekter viruset har på mennesker på lang sikt.

Fredrik Aukland mener Klæbos avgjørelse bør få Skiforbundet til å tenke seg om. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi vet ikke hva langtidseffektene med å få viruset er. Men det er et virus som går på lungene. Det er derfor jeg ikke ønsker å ta den risikoen når mitt klare mål er det som skal skje i VM, sier Klæbo.

Han forteller at de rennene han går glipp av i Davos og Dresden er en liten pris å betale for å være på den sikre siden.

– Jeg ville ikke tilgitt meg selv hvis jeg hadde valgt det sammenlignet med å være hjemme og trene, få gjort et godt nok VM, og med det holde meg på den sikre siden.

– Har følt dette en stund

I pressemeldingen forteller 24-åringen at usikkerheten nå har blitt for stor, og at det føles feil å reise internasjonalt når det innebærer kontakt med mange mennesker.

– Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og hopper av for denne gangen, sier Klæbo.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland.

Klæbo tok en andreplass i sprinten i Ruka. Nå tar han en pause fra verdenscupen. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

– Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, legges det til.

Klæbo er nå hjemme i Trondheim etter verdenscuphelgen i Ruka, og vil mest sannsynlig stille til start på lørdagens renn i Lillehammer.

– Johannes har gjort en risikovurdering opp mot årets høydepunkt som er VM og prioritere ut fra dette. Dette er tøffe prioriteringer som det står respekt av og som viser hvor målrettet han jobber, sier langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, til NRK.

Han vil ikke gi et klart svar på om Skiforbundet selv vil følge verdenscuplederens eksempel og trekke seg fra konkurranser, men sier de vil gjøre vurderinger gjennom sesongen.

– Vi er nå midt i evalueringen av Ruka og hva som er aktuelle verdenscuprenn fremover. I en usikker verden vil vi måtte gjøre dette kontinuerlig gjennom sesongen.

– Et dramatisk signal

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland legger lite imellom når han kommenterer situasjonen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er et dramatisk signal til den internasjonale langrennseliten at den største stjerna velger å avstå fra å konkurrere frem til jul, sier han.

Han legger til at det er et signal også Norges Skiforbund burde ta til seg.

– Samtidig er dette hans sterkeste konkurranser med skøytesprint i Davos og skøytesprint og team-sprint i Dresden. Han gir fra seg mange verdenscuppoeng og muligheter til verdenscupseirer.

– Det viser hvor alvorlig han tar situasjonen vi er i.

Måtte evaluere etter smittesmell i Ruka

Etter at det ble klart at en koronasmittet utøver beveget seg fritt på stadionområdet i Ruka i to dager reagerte Klæbo.

– Jeg må komme hjem og evaluere et par dager nå, og så får vi se hva vi gjør. Det er ingen tvil om at det frister å gå skirenn i Davos, men vi må se på mulige løsninger for å komme oss dit. Enten må vi dra fryktelig tidlig og nesten vurdere å ta bilen, ellers må vi se på hva vi skal gjøre, sa Klæbo til NRK i helgen.

Nå dropper han altså arrangementet i Davos, men skal etter planen gå Tour de Ski som går 1. til 10. januar.

– Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier Klæbo.

– Jeg satser mot VM i Oberstdorf hvor jeg har ambisjoner om å prestere på mitt aller beste. Det blir sesongens sportslige store mål. Nå skal jeg trene godt mot nettopp det målet, så får vi se hvordan covid-19-situasjonen er når den tiden kommer. Jeg vil gjøre en ny vurdering før den tid, legger han til.