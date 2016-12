Svensk jubel da Falla tok andreplassen

Artikkelen oppdateres!

Stina Nilsson var best gjennom hele dagen, og vant skøytesprinten som innledet Tour de Ski. Den svenske jenta seiret foran Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng.

– For meg var dette viktig siden det ikke gikk så bra i Davos. Jeg er veldig glad. Jeg har følt meg veldig sterk gjennom hele dagen, sier Nilsson i et intervju vist på TV 2.

Kathrine Harsem sørget for norsk dominans på plassene bak vinneren da hun endte på fjerdeplass. Hun vant også sitt semifinaleheat.

Det betyr viktige bonussekunder for de norske jentene. Like bra gikk det ikke for Ingvild Flugstad Østberg, en av forhåndsfavorittene, da hun røk ut i semifinalen.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det var ikke så mange som var gira på å dra, og jeg fikk ikke brukt bena helt i siste sving. Det var kjedelig å misse finaleplassen, men jeg får ikke gjort noe med det nå. Jeg blir jo «jæskla» sur. Og er mest irritert for det jeg føler meg bra, sier Østberg til NRK.

Rørt Harsem

– Endelig! Det er veldig mye følelser inne i kroppen. Det er så innmari gøy å lykkes, sier Harsem til NRK, og innrømmer at hun gråt etter den sterke semifinalen.

– Jeg er veldig fornøyd med fjerdeplassen. At jeg får tillit og får gå Tour de Ski betyr veldig mye, og da er det veldig gøy å innfri.

Trener Roar Hjelmeset sier Harsem kan kjempe seg inn i VM-diskusjonen i sprintsammenheng.

– Veldig sterkt av Kathrine å bli nummer fire i sin første finale. Ellers var det tøft av Stina Nilsson å gå tøft hele veien, sier han.

Nilsson - Falla

Falla ble toer bak kvalifiseringsvinner Nilsson i det første semifinaleheatet, og derfra gikk Jessica Diggins og Laurien Van Der Graaff videre på tid.

Østberg var nest raskest i kvalifiseringen. Både hun og Falla vant sine kvartfinaleheat. Fem av sju norske kvinner tok seg videre fra kvalifiseringen, og Silje Øyre Slind var alene om å ryke ut i kvartfinalen. Hun endte sist i sitt heat.

Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng tok seg ikke til utslagsrundene. Haga ble nummer 31 i kvalifiseringen mens Lotta Udnes Weng endte som nummer 46.

Martine Ek Hagen måtte trekke seg fra Tour-deltakelse etter å ha blitt syk.