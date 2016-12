– Jeg er veldig glad for å være den sterkeste. Jeg ønsker å være best i touren både for meg og for de andre som sitter hjemme. Vi har trent sammen, og har gjort dette sammen. Jeg gjør dette for laget, sa Ustjugov etter sprintseieren.

Ustjugov hadde vist strålende form hele dagen, og nærmest cruiset inn til finaleplass. I finalen gjorde han som han ville, og parkerte konkurrentene før spurten. Dermed kunne han gå i mål i ensom majestet, og feire nyttårsaften i ledertrøya.

– Noe av det råeste

Pellegrino snappet andreplassen foran den norske duoen Krogh og Sundby. Ingen av dem var i nærheten av russeren.

TOPP TRE: Sergej Ustjugov (i midten) vant foran Federico Pellegrino og Finn-Hågen Krogh. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er utrolig gøy å få være med på en slik finale; det er kanskje noe av det råeste jeg har sett. Selv om jeg blir parkert, lar jeg meg inspirere, sier Sundby om lørdagens vinner.

Sundby fikk da super start på Tour de Ski. Han er nummer tre i sammendraget, kun bak nettopp Ustjugov og Pellegrino. Krogh er nummer fire, mens flere av konkurrentene tapte masser av tid på åpningsetappen.

Tønseth forbannet etter stavbrekk

Didrik Tønseth røk ut i kvartfinalen med stavbrekk, noe han ikke var veldig fornøyd med. Han var forbannet etter en duell mot amerikanske Simeon Hamilton, og Tønseth knakk staven.

– Amerikaneren kom borti meg, så jeg hadde ikke trinse i spurten, forklarer Tønseth, som endte sist i kvartfinalen.

Emil Iversen takket for seg etter femteplass i semifinalen. Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Sjur Røthe gikk ikke videre fra prologen.