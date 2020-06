Svendsen og Bø misbrukt i reklamesvindel

Kjente namn som plutseleg dukkar opp i falske annonsar har skjedd hyppig dei siste åra.

Denne våren fekk skiskyttarane Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen kjenne på problemet då namn og foto blei misbrukt i ein svindelkampanje forkledd som ein Dagbladet-artikkel.

Annonsane til artikkelen dukka mellom anna opp på TV2.no og gulesider.no i mars.

Artikkelen handla om korleis dei hadde blitt rike på bitcoin-handel og lenka videre til ei nettside.

– Den kom rett i fleisen. Det var fleire som sendte over at eg blei misbrukt, seier Tarjei Bø.

– Eg synst ikkje det er gøy å bli misbrukt på den måten der, seier Emil Hegle Svendsen.

Uroleg redaktør

Forbrukerrådet merkar stadig større pågang i dokumenterte svindelforsøk og klager.

– Dette skjer ofte i løpet av eit år. Vi får klager på det, og eg antar at mange andre aktørar får det samme, seier juridisk direktør Frode Elton Haug.

Problemet skaper også stadig større frustrasjon i norske mediehus, fortel Dagbladet-redaktør Alexandra Beverfjord.

– Dette er ei utfordring for svært mange tradisjonelle medier. Dessverre er det slik at desse nettverka går etter etablerte, store aviser, skriv Dagbladet-redaktør Aleksandra Beverfjord.

Ho fortel om ei utfordring som er vanskeleg å stoppe.

– Vi set inn tiltak for å stoppe desse annonsane kvar gang vi oppdagar at dei er i omløp, men det er eit aukande problem og det uroar oss, seier Beverfjord.

SVINDEL: Tarjei Bø i svindelannonse forkledd som ein Dagbladet-artikkel. Foto: Faksimile gulesider.no

– Jobber målretta for å fjerne svineriet

Jan-Petter Dahl, som er pressesjef i TV 2, forklarer at dei dessverre kan oppleve at nokon manipulerer systemet.

Dahl har svart på spørsmål per e-post, som NRK gjengir fullt ut:

«En stor andel av annonsene på TV2.no selges basert på direkte avtaler med annonsør og/eller annonsørens byrå. Men vi selger også annonser via annonsebørser, som eies av Google og andre teknologiselskaper. Her er vi ikke alltid i direkte kontakt med annonsøren som kjøper annonser hos oss, men det er Google og andre teknologiaktører mellom oss og annonsøren.

Annonsørene bruker en «programmatisk kjøpsplattform» hos seg, der de setter opp regler for hvordan de skal gjennomføre annonsekjøpene. Dette kan for eksempel være at de kun ønsker å nå hver enkelt nettleser med samme annonse maksimalt tre ganger i løpet av en uke, at de kun vil annonsere mot personer som bor på Østlandet eller at de kun vil annonsere når det regner.

Noen få ganger opplever vi at noen har manipulert systemet, og vi vil da kunne få alt fra useriøse annonser til ren svindel, som det klart er i dette tilfellet med Svendsen og Bø».

Hvilke muligheter har TV 2, og hva gjør dere konkret, for å unngå at falske annonser spres på deres nettsider?

«I våre systemer har vi mulighet til å begrense hvilke annonsører som får kjøpe annonser hos oss. Vi kan begrense hvilke reklamekategorier vi tillater. Her har vi opplagt ekskludert kategorier det er ulovlig å annonsere for i Norge, som blant annet «alkohol», «tobakk» og «gambling». Vi har også ekskludert det vi selv ser på som uønskede kategorier, der eksempler er «slankeprodukter», «alternative medisiner» og «konkurranser/gratisprøver». Grunnen til at vi har ekskludert disse kategoriene er fordi vi ikke ønsker at TV 2 skal assosieres med de og/eller at kategorien inneholder en stor andel visuelt stygge annonser.

På tross av de detaljerte blokkeringsmulighetene, hender det at svindelannonser slipper igjennom. Det er hele tiden en mus-og-katt lek mellom Google og de andre teknologi-aktørene på den ene siden, og svindlere på den andre. I de fleste tilfellene vinner Google og Co., men det hender at svindelannonser slipper gjennom».

Svendsen og Bø opplever ubehag ved å ble misbrukt på denne måten. Har TV 2 et budskap til dem?​​

«Vi kan garantere Svendsen og Bø at vi jobber målrettet for å fjerne dette svineriet. Det er et kontinuerlig, ressurskrevende arbeid vi har høyt fokus på. Vi kan ikke garantere 100 prosent at svindelannonser ikke vil dukke opp på sidene våre, men det er et problem bransjen bruker enorme ressurser på å minimere på kort sikt, og fjerne på lengre sikt».

Slik går EU til kamp mot svindlarane

Kampen mot svindlarane blir no tema i EU-kommisjonen.

EU vil pålegge nettstadene eit større ansvar for å forbindre problemet, fortel Forbrukerrådet til NRK.

– EU-kommisjonen skal no diskutere om dei må kreve at nettstader må ha bedre system som forhindrar at svindelen kjem gjennom. At dei må jobbe meir proaktivt for å hindre at svindelen kjem gjennom i utgangspunktet, seier Haug.

– Dei legg opp til ein ny europeisk lov som kan komme til Norge med nye typar ansvarsreglar for internettplattformar, legg han til.

Nye reglar

1. juli kjem også eit regelverk i Norge som gjer det enklare for Forbrukerrådet å gå til domstolane med krav om å fjerne svindel-innhald på nettstader.

Elton Haug seier at nettstader er flinke til å stenge reklamesvindel raskt, men at slike reglar er viktige i kampen mot dei kriminelle.

I Norge har svindlarane tidlegare misbrukt alt frå NRKs programleiarar i Dagsrevyen til artisten Andreas «Tix» Haukeland.

Bø: – Ta det med ei klype salt

Svendsen og Bø forsøkte begge å få hjelp til å finne personane bak misbruket dei blei utsett for i vår, men kom ikkje særleg langt. Dei trur problemet er nesten umuleg å forhindre.

Samtidig trur dei at folk blir meir og meir vant til å sjå svindelannonsar av den typen, og derfor ikkje lar seg lure.

– Samfunnet har nok blitt meir «obs» på slike kampanjar, så når det dukkar opp på skjermen, håpar eg folk tar det med ei klype salt, seier Bø.