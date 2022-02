Sven Kramer fnyser av van der Poels store hemmelegheit

– Det er kult å sette eit avtrykk, seier Nils van der Poel til NRK etter at han akkurat har publisert ei 62-siders avhandling som greier ut om alt han har føreteke seg opp mot sine to OL-gull i Beijing.

Svensken har verkeleg sett sitt preg på skøytesirkuset dei siste to åra, med verdsrekordar, VM-gull, OL-gull og eit veldig uortodoks treningsregime.

Men for han som av mange er rekna som skøytekongen dei siste 15 åra, er van der Poels skriverier av null interesse.

– Nei, og eg er fullstendig uinteressert i det, seier Sven Kramer når NRK spør om han har vore inne på nettstaden howtoskate.se.

– Kvifor?

– Fordi vi i Nederland har vår filosofi og eg tykkjer at eg har gjort det ganske bra dei siste 15 åra. Nils van der Poel gjer det ganske bra no, men det vil overraske meg om han fortset å gjere det bra i 15 år framover, seier mannen med 29 VM-gull og fire OL-gull, og sender med det eit tydeleg stikk til svensken.

UINTERESSERT: Sven Kramer meiner at opplegget til Nils van der Poel ikkje er haldbart i lengda. Difor er han fullstendig uinteressert i treningsdokumentet hans. Foto: Peter Dejong / AP

Skal lese på flyet heim

Sven Kramers lagkamerat Patrick Roest er ikkje like avvisande til van der Poels skriverier. Han fortel at han fekk ein papirkopi av dei 62-sidene etter medaljeseremonien laurdag, frå van der Poel.

– Eg skal lese det på flyet heim når OL er over. Men akkurat no fokuserer eg på meg sjølv, seier han til NRK.

IKKJE FOR ALLE: Patrick Roest kjem ikkje til å legge om treninga si sjølv om han tykkjer det Nils van der Poel skriv er veldig interessant. – Det vil ikkje fungere for meg, seier Roest. Foto: Peter Dejong / AP

Roest vart nummer to på både 5000- og 10.000-meteren bak van der Poel. Men sjølv om han ikkje hadde ein sjanse til å slå svensken, så vil han ikkje ta etter han i treninga.

– Det funkar for han, men det ville aldri fungert for meg. Eg trur eg berre hadde vorte dårlegare av å byrje å trene som han, seier Patrick Roest.

Heilt unikt

Etter eitt døgn hadde nettstaden til van der Poel fått nærare 200.000 sidevisningar kunne Sveriges pressesjef Niclas Green opplyse sundag kveld.

Alle som har vore innom har fått sjå gjennom treningsdagboka til van der Poel heilt attende frå mai 2019 og fram til verdsrekorden og OL-gullet på 10.000 meter fredag.

I tillegg har han forklart kvar einaste detalj bak sin treningsfilosofi. Sjølv brukar han orda: «Keep it simple, stupid»

– Eg har aldri sett at nokon har delt så mykje om seg sjølv og treninga si. Og når det i tillegg kjem frå han som er verdas absolutt beste akkurat no, så er det heilt unikt, seier Sondre Skarli.

OVERRASKA: Sondre Skarli var trenar til Nils van der Poel da han trente med det norske landslaget i 2016 til 2018. Foto: NRK

Han er tidlegare landslagstrenar for Noreg, og no arbeider han som fagkonsulent for uthald ved Olympiatoppen.

Skarli fortel at «alle» i miljøet snakkar om dette dokumentet no.

– Det er nok ufatteleg mykje å lære av dette, men eg vil ikkje anbefale folk å sluke det rått og køyre ein blåkopi, seier han.

Enorme watt-verdiar

Sundag vann Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen kvalifiseringa på lagtempo i skøytehallen i Beijing.

Oppladinga til det løpet var å lese van der Poels dokument.

– Det er heilt sjukt. Det er ikkje til å tru, seier 20 år gamle Peder Kongshaug som slukte alle dei 62 sidene ein gong det vart publisert.

HEILT SJUKT: Det er orda Peder Kongshaug (fremst) og Hallgeir Engebråten (midten) bruker om treningsdokumentet til Nils van der Poel. Foto: Jeff McIntosh / AP

Hallgeir Engebråten fortel at han var sjokkert da han fekk sjå treningsdagboka til sin svenske konkurrent.

– Watt-verdiane han har sykla på er jo på nivå med mange proffsyklistar, seier Engebråten.

Watt er enkelt forklart kor mykje kraft ein legg ned i pedalane når ein syklar. Høgare watt betyr at ein legg meir kraft i tråkka sine.

MENGDE: Det er på sykkelsete Nils van der Poel gjer unna mengdetreninga si. I timevis har han trakka i veg. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Engebråten får støtte av Sondre Skarli.

– Han hadde hevda seg i NM på sykkel i ei tempoetappe med dei wattverdiane han presenterer. Utfordringa hadde nok vore aerodynamikken i sittestillinga seier han.

Professorens vurdering Ekspandér faktaboks Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, og leiar for Senter for Toppidrettsforskning, Øyvind Sandbakk har vurdert avhandlinga til Nils van der Poel. – Det er veldig imponerande. Han er veldig systematisk, dedikert, innovativ og lidenskapeleg i treningsprosessen sin, seier Sandbakk til NRK. Sandbakk pratar engasjert på inn- og utpust om det han har lese. Han tykkjer det er heilt unikt at Nils van der Poel rett og slett har utarbeidd sin eigen treningsfilosofi. – Det liknar litt på det Team Ingebrigtsen og Karsten Warholm og Leif Olav Alnes gjer. I at dei er så systematiske og tek så stor eigarskap til treninga si. Periodisering Dokumentet til Nils van der Poel viser at han har delt opp treninga i fire periodar Mars, april, mai, juni og juli: mengdetrening. Såkalla aerob trening. Lange økter på sykkelen, utan at han trenar med høg puls i særleg grad. Ei økt kvar dag. 6–7 timar.

August, september, halve oktober: terskeltrening. Her blir øktene litt kortare økter, men med høgare puls i deler av treninga. Framleis skjer det meste på sykkel.

Tre veker før sesongstart i verdscupen: skøytetrening. Fyrst no trenar han med skøyter på føtene. Og da går all trening i to forskjellige hastigheiter på isen: verdsrekordfart på 5000 meter og verdsrekordfart på 10.000 meter.

Treningsperiode i sesong: mengde. For å ikkje miste den aerobe kapasiteten i sesongen, så legg van der Poel inn nokre veker der han går attende til mengdetreninga. Altså: lange sykkelturar.

Professor Øyvind Sandbakk meiner likevel at dette er ganske grunnleggjande treningslære, men at det er ein ting som er heilt unikt. – Eg har sjeldan sett så ekstrem belastning fulgt av så mange kviledagar i ei treningsdagbok, seier han. I opplegget sitt er utgangspunktet til Nils van der Poel at han skal trene måndag til fredag og kvile i helgane. Fem dagar trening, kvile i to. – Men han kviler enda meir enn dei oppsette dagane. Fordi han gjer dei same øktene opp att og opp att, så kjenner han kroppen sin så godt. Når det ikkje funkar optimalt, så stoppar han, seier Sandbakk.