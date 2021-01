– Jeg synes gutta gjør en fantastisk innsats. Det er mer tempo og flytting av ball. Men noen ganger er det kanskje litt over evne, jeg får se litt mer på det når vi kommer på hotellet, sier landslagstrener Christian Berge til TV3.

Etter tapet mot Frankrike var to poeng meget viktig for Norges videre vei i VM. Mageproblemer hos nye spillere i troppen skapte hodebry for Berge før start, og forsvarssjef Petter Øverby måtte stå over oppgjøret.

Men håndballgutta så ikke ut til å la seg prege, og det var nok revansjelysten, og ikke katten inne i hallen, som hadde æren for den til slutt klare seieren.

– Det står respekt av jobben vi gjør. Vi var i kjelleren for to dager siden og har lagt ned mye tid i forberdelsene, sier Sander Sagosen, som scoret 11 mål, til TV3.

STORSPILL: Sander Sagosen har scoret 21 mål på to kamper for Norge. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP / NTB

I tillegg til å stoppe stjernespiller Andy Schmid og håndtere Sveits' overtallsspill i angrep, så svarte backene Harald Reinkind og Gøran Johannessen på tiltalen etter en svak åpningskamp, og scoret henholdsvis fem og seks mål.

– Vi viser mye mer utstråling og glede i dag, mener Berge.

Skade før kamp

Christian O'Sullivan var tilbake etter å ha stått over første kamp med mageproblemer. Nå var det nevnte Øverby som ikke var klar, mens Magnus Jøndal ble frisk i tide. Landslagslege Thomas Torgalsen uttalte til TV3 før kampen at han ikke visste hvorfor flere spillere er blitt dårligere, med på grunn av flere negative koronatester, tvilte han på smitte.

– Jeg vil ha tilbake alle spillerne på banen. Vi må holde oss friske. Det vil være vesentlig utover, for ellers blir det sånn at vi må slåss med nebb og klør i hver eneste match. Det ønsker vi ikke, og det er vanskelig å få satt det når det ligger igjen folk på hotellet, fastslår Berge.

GLEDE: Norge feirer seieren. I midten ser man Alexander Blonz, som skadet seg under oppvarmingen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP / NTB

Usikkerheten økte da TV-bildene viste kantspiller Alexander Blonz liggende på sidelinjen med ispose på kneet under oppvarmingen.

– Han skulle vært på banen i dag, men jeg vet ikke hva status er. Vi får se, sier Berge til TV3.

– Det kjentes som om kneet gikk halvveis ut av ledd. Det var vondt der og da, men ellers har det bare vært ømt. Det er veldig usikkert. Jeg har ikke særlig vondt. Jeg klarer å gå og jogge helt fint. Det går mye på å stole på kneet. Vi må se når vi kommer til hotellet, sier Blonz til TV 2.

Mente Sagosen burde hviles

Sagosen var derimot igjen involvert i det meste. Såpass mye at TV3s ekspert Joachim Boldsen mente han burde få mer på benken for å spare krefter.

– Berge spiller altfor mye med de samme spillerne. Hvis ikke spillerne som er med til VM kan spille mot Sveits, som ikke kvalifiserte seg til VM, når skal man gjøre det? sa Boldsen i kanalens studio.

– Det ble en kniven på strupen-kamp. Det var bestemt på forhånd. Han er godt trent og han skulle stå på i dag, så får vi se hvordan det blir mot Østerrike, forklarer Berge.

SENTRAL: Sander Sagosen banket inn mål, også mot Sveits. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP / NTB

– Det er opp til Christian. Vi må hvile meg litt i noen kamper for at jeg skal holde et helt mesterskap, men det er fint for kroppen med en gjennomkjøring. Jeg står sånn i klubb, så det er ikke altfor mye nytt, mener Sagosen selv.

Tvedten er enig i at dette var en kamp som måtte vinnes, og at man da bruker sine viktigste spillere.

– Man må få i gang flere i troppen, men det er tross alt en grunnstamme som kommer til å stå her og bære dette, mener NRKs ekspert Håvard Tvedten.