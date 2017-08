– Jeg har tatt denne ekstreme vanskelige beslutningen for å hjelpe Europa-laget, og for å gi lagvenninnene mine den største sjansen for å oppnå suksess, skriver «Tutta» i en pressemelding på bildedelingstjenesten Instagram.

Pettersen går dermed glipp av sin niende Solheim Cup på rad, etter å ha spilt i turneringen siden 2002.

– Det var ingen garanti for at jeg skulle bli klar til å spille fredag morgen, og jeg ville ikke spille om jeg ikke var 100 prosent klar. Jeg elsker Solheim Cup og jeg vil være igjen for å støtte mine lagvenninner så godt jeg kan, skriver Suzann Pettersen videre.

Visekaptein inn på laget

«Tutta» opplyser at hun pådro seg ryggskade hjemme i Norge like før avreise til USA. 36-åringen kom til USA mandag morgen, og har siden da fått behandling for skaden hos en osteopat, opplyser hun.

– Men selv om jeg har fått behandling, valgte jeg å trekke meg onsdag morgen på grunn av smerter som ikke vil gi seg, skriver Tutta videre.

Visekaptein Catriona Matthew stepper inn på laget etter at Pettersen måtte kaste inn håndkleet.

Tirsdag trente Pettersen bare på puttingen, mens de andre spillerne var ute og trente på banen.

– Det er synd at Suzann må trekke seg på grunn av ryggskaden hennes. Solheim Cup har vært en viktig del av hennes karriere. Det var en veldig tøff beslutning, men jeg er stolt over henne og hun vil fortsatt være en leder denne uken, sier kaptein Annika Sörenstam.

TRENTE: Suzann Pettersen trente sammen med lagvenninne Melissa Reid i USA tirsdag. Foto: STUART FRANKLIN / AFP

Flere problemer

USA har også slitt med flere andre skade- og sykdomsproblemer. Lexi Thompson trente ikke tirsdag etter å ha slitt med virus og søvnproblemer.

Tittelforsvarer USA tar imot Europa i duell i kvinnenes Solheim Cup. Turneringen starter fredag med en foursome og en fourball, fortsetter lørdag med fourball og foursome. Det hele avsluttes søndag med tolv singledueller.

Europa må ta 14,5 poeng for å ta tilbake tittelen. For USA holder det med uavgjort for å vinne.

Turbulensen glemt

Suzann Pettersen var på nippet til å trekke seg fra Solheim Cup etter turbulensen i Tyskland i 2015.

Da fikk hun «hele golfverdenen» mot seg etter å ha påpekt et regelbrudd på en av rundene. To år senere er episoden «glemt» og før årets turnering gikk lagkaptein Juli Inkster ut og ba fansen ta imot Tutta med et åpent sinn.

– Det er ingen stor sak for oss. Hvis noen kan takle dette, er det Suzann, men jeg håper ingen «mobber» henne, og at de respekterer henne og spillet. Det har gått to år, og vi har gått videre og det er har sikkert hun også, sa Inkster, ifølge The Guardian.