Slutt for «Tutta» etter Tokyo-OL

– Jeg har vært med i «gamet» en god stund, men jeg føler jeg har nok energi til å dra på i tre år til. Så får vi se hvordan veien blir, sier Suzann Pettersen til NRK.

Hun har ladet opp til helgens utgave av Solheim Cup hjemme på Bogstad i Oslo.

Etter at OL-medaljen glapp under lekene i Rio 2016, bestemte hun seg for å satse frem mot Tokyo-OL i 2020.

Avslutter i Tokyo

Og det blir 36-åringens siste mesterskap.

– Jeg sa vel egentlig at det skulle være stopp etter Rio, men er man konkurransemenneske er man ikke fornøyd med ikke å få medalje. Da blir det lett å si Tokyo er det neste og siste for min del. Så blir veien fremover lagt opp mot det.

Norges beste golfspiller gjennom tidene har hatt en eventyrlig karriere siden hun slo gjennom i 2003. Selv om det er tre år til Tokyo-lekene, tenker hun allerede på hvordan tiden etter idretten vil bli.

– Det er andre ting man har lyst til å drive med her i livet. Når Tokyo kommer, nærmer jeg meg 40 år. Etter 20 år i en bag tror jeg at jeg har fått min dose, sier Pettersen.

Solheim Cup

Denne uken er «Tutta »på plass i Iowa i USA på 12-kvinnerslaget som skal forsvare Europas ære mot USA i Soheim Cup.

Pettersen er fortsatt motivert for spill på høyeste nivå, og trener mer enn noensinne for å kunne gi seg på topp.

– Så lenge jeg synes det er moro å stå opp klokka seks å spille før alle andre «dødelige», så regner jeg med at jeg fortsatt har hjertet for golfen, sier hun.