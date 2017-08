Dramaet som kunne endret karrieren: – Ville gi meg før jeg ble halshogd

– Den søndagskvelden for to år siden sa jeg til meg selv at dette gidder jeg ikke igjen, sier Suzann Pettersen til NRK.

Det var den turbulente dagen i 2015 da hun fikk «hele golfverdenen» mot seg etter å ha påpekt et regelbrudd på en av rundene i Solheim Cup.

Hadde fått nok

USAs «rookie» Allison Lee plukket opp ballen på det 17. hullet da hun trodde Europa hadde gitt bort puten i fourballkampen. Det hadde ikke Europa-laget gjort, og Tutta sa klart ifra om feilen. USA ble tildelt straffeslag og Europa vant senere runden.

Tutta havnet i en diskusjon med visekaptein Annika Sørenstam ute på banen. Hun mente Pettersen burde håndtert situasjonen annerledes.

Episoden gikk hardt inn på det norske golfesset etter at kritikken haglet fra både eksperter og golfinteresserte. Pettersen innrømmer nå at hun hadde fått nok av Solheim Cup.

– Jeg tenkte at dersom det var slik det skulle ende, så får jeg bare gi meg nå, før jeg blir «halshogd», sier Pettersen til NRK etter en treningsrunde i Oslo før avreise til USA.

– Ledd av det

Men to år senere har hun lagt episoden bak seg. Og krangelen stakk ikke dypere for kaptein Annika Sørenstam enn at Tutta nok en gang ble tatt ut på Europa-laget.

Denne uka er hun på plass i Iowa i USA på 12-kvinnerslaget som skal forsvare Europas ære mot USA førstkommende helg.

TUTTA-STØTTE: USAs kaptein Juli Inkster. Foto: Jens Meyer / AP

– Det er klart at ting leges. Blant oss spillerne var vi ferdig med hendelsen relativt kjapt. Men jeg må vere litt forberedt på at amerikanerne kommer til å ha litt moro med det, forteller Tutta, som igjen har en god tone med de andre spillerne på laget.

– Vi spillerne har spøkt og ledd av det. Vi er iallefall ferdig med det. Og trolig blir det en Solheim Cup som ikke blir omtalt som for to år siden, sier Pettersen videre.

USAs lagkaptein, Juli Inkster, bærer heller ikke noe nag til sin norske konkurrent. Og håper også fansen tar imot Pettersen med åpent sinn.

– Det er ingen stor sak for oss. Hvis noen kan takle dette, er det Suzann, men jeg håper ingen «mobber» henne, og at de respekterer henne og spillet. Det har gått to år, og vi har gått videre og det er har sikkert hun også, sier Inkster, ifølge The Guardian.

Suzann Pettersen unnskyldte seg offentlig etter episoden i 2015: