Tennisspiller Fognini blir straffet

Tennisspilleren Fabio Fognini må betale 26.000 kroner for et utbrudd i Wimbledon-turneringen. – Jeg håper at en bombe vil eksplodere på banen, skal han ha sagt. Det melder turneringsarrangør All England Club. Fognini får forelegget for «uprofesjonell opptreden».