Supertalentet vant bronse i EM: – Dette er et løp jeg er halvveis fornøyd med

Tiden til Hvas på 1.54.16 er ikke like bra som i forsøksheatet tidligere i dag hvor han knuste nordisk rekord, men det holdt likevel til bronse.

– Jeg kan ikke være mer takknemlig ovenfor alle de som har hjulpet meg med å komme så langt. Jeg var skikkelig nervøs, men jeg visste at det kom til å være mulig med medalje. Jeg hadde fokus på meg selv og de oppgavene jeg har fått. Det føltes bra, sier han til SVT.

Tre norske medaljer

En time senere fulgte Susann Bjørnsen opp med sin første medalje i et internasjonalt mesterskap. På 100 meter medley svømte hun inn på tiden 59.26, som er personlig rekord.

– I dag var det min tur, min dag. Det føles kjempebra. Jeg forstår det ikke, men jeg hører i det fjerne at Norge roper, og jeg kjenner plystringen fra treneren min. det er det største jeg har gjort hittil, sier Bjørnsen.

– Hun gjør det på samme måte som Hvas. Det er utrolig sterkt hvordan hun holder trøkket på slutten av løpet, sier NRK-ekspert Aleksander Hetland.

Susann Bjørnsen tok Norges andre bronse Du trenger javascript for å se video.

Dette er Norge sin tredje medalje i EM etter at 21 år gamle Henrik Christiansen tok EM-bronse på mesterskapets første dag og feiret på spesielt vis.

Hvas er selv med bronsemedalje ikke helt fornøyd med eget løp.

– Dette er et løp jeg er halvveis fornøyd med. Jeg skal være fornøyd i ti minutter også skal jeg begynne å tenke fremover.

Norsk bronse i EM i svømming Du trenger javascript for å se video.

– Oppfører seg som er senior

Nordmannen lå veldig godt an under hele løpet, men falt litt av mot slutten. En siste spurt gjorde i midlertidig at Bærumsgutten kan ta turen opp på pallen.

– Han oppfører seg som en senior, sa NRK-kommentator Ingrid Sørli Glomnes, da 17-åringen spurtet inn til mål.

Vi har fortsatt to nordmenn i finaler i dag.

Susann Bjørnsen svømmer 100 meter medley og Henrik Christiansen svømmer 1500 meter fri.