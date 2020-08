Superstjernens sjokkuttalelser vekker oppsikt

Den svært meritterte 44-åringen valgte nemlig å slakte nivået til sine sportslige arvtagere etter at han hadde sikret seg kvartfinalebillett på bekostning av Ding Junhui søndag kveld.

– Hvis du ser på de unge spillerne på vei opp, så er de virkelig ikke særlig gode. De fleste av dem kunne klart seg som brukbare amatører, eller kanskje ikke det engang. De er så dårlige, sa en fullstendig ufiltrert O'Sullivan på direktesendt TV.

– Jeg ser på dem og tenker: «Jeg måtte ha mistet en arm og et bein for å falle utenfor topp 50», fortsatte snooker-legenden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Førsteklasses» og «slemt»

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Intervjuet gikk raskt sin seiersgang på Twitter, og mange mente mye om hvorvidt 44-åringen gikk for langt.

Piers Morgan omtalte uttalelsene som førsteklasses, og ba om mer ærlighet blant flere intervjuobjekter. ESPN-journalist Alex Shaw mente på sin side det var slemt å omtale de unge spillerne slik O'Sullivan gjorde.

– Ronnie O'Sullivan har gjort det til vane å si ting som skaper reaksjoner, sier Eurosports snooker-ekspert Edwin Ingebrigtsen sier til NRK.

– I denne saken får han begrenset med støtte. At ingen av de unge spillerne engang er gode nok til å være amatører, er selvsagt ikke riktig. Snooker har utviklet seg til en idrett der rutine og erfaing har mye å si, men nivået generelt på de 128 spillerne som er på touren, er mye høyere nå enn hva det var for 10-15 år siden, forklarer han.

Ingebrigtsen påpeker at O'Sullivan stiller enorme krav både til seg selv og andre, men at snooker-miljøet på mange måter er blitt vant til ikke å ta uttalelsene hans seriøst.

– Ronnie kan ha gode poenger, men de blir ofte borte i måten han uttrykker seg på, sier eksperten.

Snooker: Foto: PAUL ELLIS / AFP Ekspandér faktaboks Et biljardspill som spilles på større bord enn vanlig biljard. Hullene og ballene er også mindre. Les mer om reglene her (engelsk) eller her (norsk)!

Ved siden av golf, regnes snooker som den mest krevende tekniske sporten som finnes.

Spillet er veldig populært i engelsk-talende land: Storbritannia, Irland, Canada, Australia, Sør-Afrika og Hong-Kong, men har de siste årene også hatt stor fremgang i India, Pakistan, Kina og Thailand.

Bare fotball har flere TV-seere innen sportssegmentet i Storbritannia enn snooker.

VM blir arrangert hvert år, og siden 1977 har det alltid blitt arrangert i Crucible Theatre i Sheffield.

Frittalende urokråke

O'Sullivan er kjent for å være en frittalende urokråke. Da han vant VM i 2013, kom han med følgende skildring i seiersintervjuet:

VM-KONGE: I 2013 løftet O'Sullivan VM-troféet for femte gang. Foto: PAUL ELLIS / Afp

– Alle vet jo hvordan det er med meg. Jeg er opp og ned som underbuksene til en prostituert.

Den gang ble han møtt med både applaus og buing. Eurosports Torstein «TrickWik» Wik reagerte i hovedsak med å føle sympati.

– Han kommer jo stadig med sine uttalelser. Jeg tror ikke det er bevisst, men vi vet jo at han har et sinn som går i bølgedaler. Han er snookers svar på Roger Federer eller Diego Maradona. Et unikt fenomen som har hatt en tøff oppvekst. Jeg må si at jeg føler litt med ham, sa Wik til NRK.

PS: Norske Kurt Maflin er også kvarfinaleklar. Han møter Anthony McGill 15.30 mandag, og NRK følger oppgjøret her.