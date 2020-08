Zucca er ett tap unna sesongslutt

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild tapte 0-3 for Vancouver Canucks i NHL-sluttspillet etter svakt overtallsspill. Ett tap til, så er sesongen over.



Wild vant den første kampen i førsterundeoppgjøret i best av fem, men har nå tapt de to siste. Torsdag scoret Brock Boeser Canucks' ledermål i overtallsspill i midtperioden. Antoine Roussel doblet ledelsen tidlig i 3. periode, mens Elias Pettersson satte punktum med et nytt overtallsmål i sluttminuttene.