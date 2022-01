Superstjerna forundrar ekspertane: – Ein person utan trening kunne skote betre

– Det er skikkeleg tungt. De siste tre åra har eg ikkje vore der eg skal vere. Eg vil tilbake til toppen, men det har vore så mange dårlege opplevingar, seier Lisa Vittozzi til NRK.

For tre år sidan låg ho an til å vinne verdscupen og overta skiskyttartrona, berre 24 år gammal. Men like før sesongslutt skjedde det noko med Italias Lisa Vittozzi.

Liggskota sat plutseleg ikkje, og treffprosenten fall dramatisk. Med det glapp også samanlagdsigeren, og tre år seinare er problema verre enn nokon gang.

– Ho er nede på 62,5 prosent på liggjande denne sesongen. Det er ubegripeleg svakt, seier NRKs ekspert Ola Lunde.

Utfordra superstjerna

Før VM i Östersund i 2019 kjempa to italienske løparar om å vinne verdscupen i skiskyting. To veker av sesongen stod att. Dorothea Wierer med sin stjernestatus blei utfordra av den lågmælte Vittozzi. Stemninga dei imellom var ikkje den aller beste.

Vittozzi har vore open om deira kjølige forhold.

– Dei står fram jo som veldig ulike. Eg trur nok ikkje samarbeidet var all verda, nei. I dag er dei jo i kvar si treningsgruppe også, seier Ola Lunde.

Wierer var sterkast av dei i løypa den sesongen. På standplass var Vittozzi heilt overlegen. Ho kom til Östersund med ei treffprosent på 92, både på liggjande og ståande. Men under meisterskapen blei ho plutseleg ei helt anna.

Ho tok rett nok ein individuell sølvmedalje på 15 kilometer. Men resten av løypene fortalde at Vittozzi var på veg til å miste det. Nesten halvparten av skota i liggjande var bomskot.

Likevel var Wierer og Vittozzi helt likt før de tre siste renna i Oslo.

KJØLIG: Stemninga mellom Vittozzi (til venstre) og Dorothea Wierer er ikkje den beste. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

– Overraska

Verdscupavslutninga i Holmenkollen blei et mareritt. Vittozzi bomma fem gonger på sprinten og kom ikkje med på jaktstarten. Wierer fekk krystallkula utan å måtte kjempe veldig for den.

– Eg hugsar eg møtte henne i Holmenkollen. Ho var sjølvsagt ekstremt skuffa. Då prøvde eg å si at di tid kjem, men vi ventar jo ennå, seier NRKs ekspert Synnøve Solemdal.

– I skiskyting kan éin dag forandre alt. Eg tenkjer på det som skjedde som ein motivasjon, at det kan snu like fort den andre vegen, seier Vittozzi.

For problemet har berre forverra seg. Skrekkavslutninga i 2019 gjorde at treffprosenten i liggjande for sesongen falt til 83,6. Året etter var talet 78,8 – altfor lite til å henge med i toppen.

Førre sesong var treffprosenten så vidt over 70. Og denne sesongen er Vittozzi svakast av alle som har tatt verdscuppoeng. Berre 62,5 av skota i liggjande stilling er treff.

– Sjølvtilliten er sikkert heilt borte. Eg er overraska, for når ein først har kunne liggjande skyting, så kan ein det. Det er litt som å sykle. Men ein del av seriane er sånn at ein person heilt utan trening kunne skote betre, seier Solemdal.

– Ho sette meg ut

EKSPERTAR PÅ FØRSTEETAPPE: Synnøve Solemdal og Lisa Vittozzi har konkurrert mot kvarandre mange gonger. Foto: Lise Åserud / NTB

Då skulle ein tru at Vittozzi er eit usikkert kort på stafett. Men sanninga er at Italia nesten alltid vekslar først når ho går. Treffprosenten på liggjande er svært respektable 86,5.

– Lisa har revolusjonert førsteetappane i skiskyting. Ho sette meg ut då ho kom inn i verdscupen, med sine ekstremt raske førsteseriar, seier Synnøve Solemdal, som har gått førsteetappe for Noreg mange gonger.

– Eg veit ikkje kva som er løyndomen. Men eg trur det berre handlar om at eg klarer å ha det gøy, seier Vittozzi.

Seinast i Ruhpolding sist helg følgde ho verdscupleiar Marte Olsbu Røiseland helt til veksling.

I villreie

Men individuelt er hennar 31 bom på liggjande 23 bom meir enn det Røiseland har denne sesongen.

– Alle seier at «du må tenke at det er stafett», men det er ikkje berre å gjere det, seier Vittozzi oppgitt.

GODT SLAG: Sist helg var Vittozzi nok ein gong i storslag på stafett, og følgde Marte Olsbu Røiseland heilt til veksling. Foto: THOMAS BACHUN / GEPA PICTURES

Det er lett å sjå at ho er i villreie. Trenarane hennar forstår lite. Nokre gonger sit bommane over blinken, andre gonger under.

– Det handlar mykje om det mentale, for skyteteknisk er det veldig bra på stafett, seier Ola Lunde.

– Det at ho er så god på stafett, gjer dette enda meir oppsiktsvekkjande, seier Solemdal.

No handlar alt om mental jobbing fram mot OL i Beijing for 26-åringen frå Sappada. På opningsdagen av OL fyller ho 27 år. Vittozzi ønsker seg berre éin ting til bursdagen: Å få gamle evner tilbake.

– Då eg var liten, drøymde eg om OL-medalje, og eg var så nær i Pyeongchang (fjerdeplass på fellesstart, red anm.). Men no tenkjer eg berre at eg må prøve å ha det gøy. Eg vil ha tilbake «gamle Lisa». De vil sjå henne ei gang i framtida, eg lover, seier ein av de aller beste skiskyttarane i verda – inntil vidare berre på stafett.