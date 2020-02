Eckhoff ut mot stjerneduoens konflikt: – Ser ikke styrken i å ha et lag

– Vi er ikke venner. Vi er lagkamerater og respekterer hverandre, sier Lisa Vittozzi til NRK.

– Jo, vi er venner, og lagkamerater, mener Dorothea Wierer.

De to skiskytterkvinnene ofrer hverandre ikke mange smil eller blikk under presseseansen før VM-start i Italia. Forrige uke fortalte nemlig Vittozzi til nyhetsmediet Messaggero Veneto, gjengitt av TV 2, om hvordan hun mislikte at Wierer ikke gikk fjorårets VM-stafett.

– Jeg er ikke lenger kald mot henne, men sportslig er det ting jeg ikke ville gjort, sa Vittozzi.

– Kanskje litt ego

Wierer mener kritikken er urettferdig, og synes tidspunktet for uttalelsene var dårlig.

– Det er veldig dumt, men jeg tenker ikke på det. Selvfølgelig ble jeg litt skuffa over at hun sier dette, og jeg vet ikke helt hva hun tenker om dette for øyeblikket, forteller 29-åringen til NRK.

– Alt er bra nå. Vi tenker på VM og rennene som kommer her, sier Vittozzi, før lagets mediesjef fastslår at utøverne skal snakke om mesterskapet.

BEST OG NEST BEST: Lisa Vittozzi (t.v.) og Dorothea Wierer kjempet begge om verdenscuptrofeet forrige sesong. Wierer sikret totalseieren i Holmenkollen. Foto: Andrea Solero / AP

Tiril Eckhoff tror konflikten kan ødelegge for hele laget til Italia, noe hun mener kan gi en fordel for Norge i VM.

– Alle sier jo at ting er bra, men det viktigste er at man klarer å bygge hverandre opp for så å pushe hverandre. Det er ikke så lett om man ikke er venner, da får man ikke den verdien i laget om at man jobber sammen mot et mål, som jeg føler vårt lag gjør.

– Det virker mest som at hun (Wierer) er en individualist og kanskje litt ego, legger Eckhoff til.

VM starter med blandet stafett torsdag, på NRK1 fra kl. 13.45 – hele programmet for VM i skiskyting 2020.

Uenige

Hun stiller spørsmål ved Italias lagånd.

KONKURRENTER: Tiril Eckhoff har tatt over ledelsen i verdenscupen sammenlagt, foran Dorothea Wierer. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Jeg tror ikke de ser den styrken det er å ha et godt lag, og har kanskje registrert at det er litt mer «tension» der enn det er hos oss, sier hun.

De italienske stjernene mener derimot de har et godt lagsamarbeid.

– For meg er lagbygging veldig viktig, for jeg vokste opp med stafetter og tok min første medalje der, og synes jeg har et veldig godt forhold til alle på laget. Noen ganger krangler man jo litt, men det er normalt når man er sammen hele året. Vi er mer som en familie. Så jeg føler jeg er flink til å bygge lag, og gir alltid mitt beste for det, svarer Wierer.

– Laget vårt er solid og det har vi vist over mange år. I all idrett er det rivaler og alle kan ikke vinne, så da er man ikke alltid enig, mener Vittozzi.