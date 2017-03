– Jeg forstår ikke helt hvorfor han ikke kommer, men det er hans avgjørelse, sier renndirektør i det internasjonal skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, etter at det er klart at Martin Johnsrud Sundby dropper verdenscupavslutningen i Canada denne uken.

– Så klart er vi litt skuffet, legger han til.

Mandag bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding at verdenscupvinner Sundby ikke reiser til kanadiske Québec.

FORSTÅR IKKE SUNDBY: Renndirektør Pierre Mignerey forstår lite av Sundbys valg. Foto: FIS

– Martin ønsker nå å ivareta familien som har hatt en krevende tilværelse gjennom en lang og spesiell sesong, uttaler medieansvarlig i NSF, Gro Eide, i pressemeldingen.

Dermed vil ikke verdenscupvinneren være til stede og motta krystallkula, det synlige beviset på sammenlagtseieren.

Det forstår Mignerey svært lite av.

– Det er så vanskelig å oppnå det målet, det skjer kanskje én-to-tre ganger i løpet av livet. Så jeg forstår ikke helt hvordan du kan gå glipp av det spesielle øyeblikket, men det er utøverens valg, sier han.

Får beholde premiepengene

Etter lørdagens femmil i Holmenkollen uttalte renndirektøren at Sundby kunne komme til å miste premiepengene om han ikke møtte opp på premieseremonien i Canada.

– I regelverket til verdenscupen står det forskjellige ting utøverne må stille opp på, som pressekonferanser og premieutdelinger. Det står også at vi har muligheten til å redusere premiepengene hvis utøveren ikke er på plass når den deles ut, sa renndirektør i FIS, Pierre Mignerey til NRK lørdag.

BLIR HJEMME: Også verdenscuptoer Sergej Ustjugov dropper avslutningen i Russland. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Premien for sammenlagtseieren er 266.000 norske kroner. For sammenlagtseier i minitouren i Canada deles det ut 280.000 kroner. Forrige sesong vant Sundby begge deler.

Mandag sier derimot Mignerey til NRK at Sundby ikke mister premiepengene.

– Vi har bestemt oss for ikke å redusere prispengene, uansett hva han eller andre vil gjøre, sier han.

Sundby: – Konkurrerer ikke for penger

FIS-lederen forteller at det etter sesongen kan bli en ny diskusjon om reglene bør endres for å sikre at de beste deltar i sesongavslutningen.

Rennene i Canada går uten flere profiler, og i tillegg til Sundby har Ustjugov valgt å holde seg hjemme.

Mignerey selv mener derimot ikke at reglene bør endres.

– Mitt synspunkt er at vi ikke skal tvinge noen utøvere eller lag til å delta, men at vi bør fokusere på å sette opp en verdenscupkalender som er attraktiv for utøverne, istedenfor å prøve å tvinge noen, sier han.

Da det lørdag var usikkert om Sundby fikk beholde premiepengene, sa han at de ikke var en viktig grunn til å reise til Canada.

– Jeg konkurrerer ikke for penger, sa 32-åringen.

Pål Golberg blir hentet inn som erstatter for Sundby, og skal gå de tre verdenscuprennene i Canada. Minitouren begynner med sprint på fredag.