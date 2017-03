Med femmilsseieren i Holmenkollen sikret Martin Johnsrud Sundby sammenlagtseieren i verdenscupen. Men det er bare noe av grunnen til at han nå vurderer å stå over sesongavslutningen i Canada neste uke.

– Det kan hende jeg heller vil teste ut mine krefter mot gutta som er verdens råeste til å stake i Birkebeinerrennet, sier Sundby.

For selv om verdenscupseieren var «en drøm» for ham, avslører han nå også en annen, hemmelig, drøm han har båret på.

– Målet mitt denne sesongen, som jeg ikke har sagt til noen, var egentlig å bli verdensmester og å vinne et langløp. Nå ble jeg jo ikke verdensmester da, men ... røper han.

Kan tape over en halv million

Men ofrer han verdenscupavslutningen til fordel for å forsøke å sikre sin første langløpsseier, risikerer han å tape penger på det. Faktisk så mye som over en halv million norske kroner.

For Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter overfor NRK at Sundby kan gå glipp av hele eller deler av premien for sammenlagtseieren om han ikke møter opp i Canada for å hente krystallkula.

FIS-SJEF: Renndirektør Pierre Mignerey. Foto: FIS

– I regelverket til verdenscupen står det forskjellige ting utøverne må stille opp på, som pressekonferanser og premieutdelinger. Det står også at vi har muligheten til å redusere premiepengene hvis utøveren ikke er på plass når den deles ut, sier renndirektør i FIS, Pierre Mignerey.

Premien for sammenlagtseieren er 266.000 norske kroner. For sammenlagtseier i minitouren i Canada deles det ut 280.000 kroner. Forrige sesong vant Sundby begge deler.

Ingen lignende saker

Hvis Sundby ikke stiller, må FIS ta et vanskelig valg.

– Det er ingen automatikk i at Sundby mister premiepengene, for en utøver kan jo være syk eller ha en god grunn til å ikke møte opp, så vi må i så fall se på saken og ta et valg ut ifra det. Det er noe vi må diskutere i FIS, forklarer Mignerey.

– Har du erfaring med lignende sak?

– Nei, i min tid i FIS kan jeg ikke huske at vi har at hatt en slik sak der utøveren ikke er der for å hente sammenlagtseieren.

NRK har ikke fått Sundby i tale etter intervjuet med renndirektøren, men på spørsmålet om han var opptatt av premiepengene for seier i minitouren, svarte 32-åringen følgende:

– Jeg konkurrerer ikke for penger.