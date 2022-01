Styrkeløfteren rømte fra VM: Følte seg truet på livet da han nektet å ta på T-skjorte

– Jeg visste bare at livet mitt stod i fare hvis jeg dro tilbake til Iran, så da måtte jeg rømme, og dermed rømte jeg og dro til Oslo, sier Amir Assadollahzadeh til NRK.

Da Assadollahzadeh deltok i VM i styrkeløft i Stavanger fikk han livet snudd på hodet.

– Det som skjedde var det verste jeg har opplevd i livet mitt. Jeg var veldig redd den kvelden, sier Assadollahzadeh.

Nå frykter han at han aldri kan vende tilbake til landet sitt.

Det var CNN som først omtalte Assadollahzadehs historie.

– Jeg godtok det ikke

Vi må tilbake til høsten 2021. Da skulle det iranske styrkeløft-laget delta i VM i styrkeløft i Stavanger. Totalt reiste fire idrettsutøvere fra Iran sammen med åtte ledsagere.

Assadollahzadeh sier han fikk beskjed om at han skulle konkurrere i en T-skjorte med ansiktet til den beryktede militærlederen Qasem Soleimani.

Bakgrunnen var, ifølge CNN, at Assadollahzadeh tidligere i 2021 dedikerte en bronsemedalje til helsearbeidere i Iran som hadde kjempet mot koronapandemien – og ikke Soleimani.

Men Assadollahzadeh nektet fortsatt.

– Hvorfor nektet du?

– Fordi jeg ikke har tiltro til disse folka og jeg vet hva slags menneske general Soleimani var, de krigene han oppildnet til og den urett han begikk mot mennesker. Omverdenen kjenner godt til ham. Verken stoltheten eller samvittigheten min tillot meg å ta på denne T-skjorten, så jeg godtok det ikke, sier han.

Qasem Soleimani ble ofte beskrevet som Irans militære mesterhjerne og var general for Quds-styrken, Irans mektigste våpen for å ramme motstandere i Midtøsten. I januar 2020 ble han bekreftet drept etter ordre fra tidligere president i USA, Donald Trump.

Les mer om han her: Drept i amerikansk droneangrep: Dette var «Irans militære mesterhjerne»

Assadollahzadeh fortsetter:

– Det strider også imot de internasjonale konkurransereglene. Det er forbudt, vi kan ikke reklamere på denne måten med en T-skjorte, og på den andre siden hadde jeg virkelig ikke lyst til å gjøre dette.

Følte seg truet

Styrkeløfteren gjennomførte konkurransen uten T-skjorten på, og havnet på en skuffende 9.-plass.

Assadollahzadeh forteller at han litt senere fikk besøk av representanter fra det iranske styrkeløftforbundet på hotellet.

Her følte han seg truet.

– På grunn av at jeg hadde fornærmet Qasem Soleimani og denne T-skjorten, så truet og skjelte de meg ut, fortalte at de hadde rapportert til Iran og sa at det eneste de kunne gjøre for meg var å gi meg en ny sjanse, sier Assadollahzadeh.

Han hevder videre at han ble bedt om å dra tilbake til arenaen dagen etter, og gå på podiet med T-skjorten på.

Forbundet skulle ifølge 31-åringen ta bilder og film av ham med T-skjorten og sende det til Iran.

– Ellers så «kan du være sikker på at du kan ta farvel med idretten når du kommer tilbake til Iran». Vi kommer til å overlevere deg til rettsvesenet, sa de. Da oppstod det en ny diskusjon mellom oss, jeg fortsatte å motsette meg og de truet meg, sier han.

Forbundet tilbakeviser

Presidenten i Det iranske styrkeløftforbundet, Farshid Soltani, tilbakeviser alle påstander fra Assadollahzadeh, og mener 31-åringen farer med løgn.

NEKTER: Forbundspresident i Det iranske styrkeløftforbundet tilbakeviser historien til Assadollahzadeh.

– Dette er total løgn. Jeg har ikke presset på noe T-skjorte på noen utøver, sier Soltani til NRK.

Han nekter også for at han, eller noen andre fra Det iranske styrkeløftforbundet, skal ha oppsøkt Assadollahzadeh på hotellet i Stavanger.

– Vi møtte han aldri på hotellet. Det er løgn. Jeg hadde ikke tid til å møte ham etter konkurransen. Neste morgen ved frokostbordet fikk jeg vite at han var borte, men jeg regnet med at han bare var misfornøyd med sin egen konkurranse, forteller Soltani.

Forbundspresidenten tror Assadollahzadeh har fabrikkert hele historien.

– Jeg tror han har funnet en måte han kan få asyl i Norge på, og det tror jeg er grunnen til at han sier dette.

Rømte og kastet mobilen

Assadollahzadeh sier på sin side at han ikke klarte å sove den natten før han tok valget om å komme seg bort klokken 04.00 på morgenen.

– Det som skjedde var det verste jeg har opplevd i livet mitt. Jeg var veldig redd den kvelden. På den ene siden visste jeg at det kunne være livsfarlig å dra tilbake til Iran som følge av denne hendelsen, og at jeg hadde fornærmet denne personen, sier han.

Den natta tok han valget om å rømme fra den iranske delegasjonen og hoppet på en buss fra Stavanger til Oslo.

– Jeg tenkte hele tiden, var stresset og befant meg på en måte i et vakuum. Jeg visste at livet mitt stod i fare basert på truslene rettet mot meg. Da bestemte jeg meg umiddelbart om å stikke av derfra og komme meg bort fra disse folka, sier Assadollahzadeh.

Han forteller at han fant frem til bussholdeplassen i nærheten av hotellet, men innrømmer at han på et tidspunkt hadde begynt å tvile. Nøkkelkortet var glemt på hotellrommet, og da forstod han at om han dro tilbake, ville situasjonen bli verre.

Han gikk på bussen til Oslo og kastet mobilen da bussen stoppet på en bussholdeplass.

– Jeg gikk fort ut og kastet den i vannet, sier han, og forklarer at han var redd for at mobilen skulle bli sporet av iranske myndigheter.

RØMTE: Assadollahzadeh rømte fra den iranske delegasjonen. Foto: Kari Anne Saude / NRK

Håper å bli værende

– Hva tenkte du at du skulle gjøre i Oslo?

– Jeg tenkte å dra til Oslo og finne meg et hotell eller noe slik at jeg kunne gå i dekning helt til det iranske landslaget var reist tilbake til Iran, for da følte jeg meg tryggere. Da jeg ankom bussterminalen så jeg at det var en togstasjon. Det var et veldig folksomt sted, og der så jeg en av utøverne fra laget, sammen med en ansatt. Jeg skjønte at de selvfølgelig lette etter meg.

– Hva gjorde de?

– De var langt unna og jeg så dem så vidt et øyeblikk, jeg bare satte på sprang uten å se meg tilbake. Jeg stakk ut derfra og kom meg noen kilometer unna. Jeg gjemte meg i en av Oslos bakgater og prøvde å koble meg på internett, og slik kontaktet jeg vennen min i Tyskland.

Nå håper han å få asyl i Norge og komme sterkere tilbake til VM neste år.

– Jeg skal gjøre mitt aller beste og trene veldig intensivt. Jeg håper å kunne delta i VM neste år og oppnå det beste resultatet noensinne.

Fredag opplyser 31-åringen til NRK at han har fått muntlig beskjed om at søknaden om opphold i Norge er innvilget. NRK har vært i kontakt med UDI, men de kan ikke kommentere enkeltsaker.