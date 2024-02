Stusser etter VM-åpningen til Thingnes Bø: – Det har vi nesten aldri sett

Klaveness før Uefa-avstemning: – Har ingen agenda

Danmark og Sverige støtter et kritisert forslag som kan forlenge Aleksander Ceferins tid som Uefa-president. Lise Klaveness og NFF har ikke bestemt seg.

På torsdagens kongress skal de 55 medlemslandene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) stemme over flere saker. Blant dem er Ceferins forslag om en vedtektsendring som vil gjøre det mulig å ha presidentjobben i mer enn tolv år.

Forslaget har fått hard kritikk, og nylig sa Uefas fotballsjef Zvonimir Boban opp i protest. Likevel er det ventet å bli vedtatt.

Klaveness er ærlig på at Norges Fotballforbund ikke har gjort seg opp en mening før kongressen i Paris.

– Vi ser ikke på dette som for eller mot Ceferin. Vi vil ikke stemme for noe som gjør organisasjonen mer sårbar, men vi ser også at det er vedtekter rundt presidentens mandatperioder som må avklares, sier Klaveness til TT.

Et annet forslag på bordet er å øke antall kvinnelige kvoteplasser i Uefa-styret fra én til to.

– Det er bra, men det har tatt for lang tid, sier Klaveness.

Hun skulle helst sett at det satt fem kvinner i styret, og at det ikke var kvotering. NFF-sjefen mener det i stedet burde vært et minimumsantall for kvinnelige medlemmer.

(NTB)