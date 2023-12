Livet smiler for Karoline Knotten for tiden. Kanskje ikke så rart etter en solid start på sesongen, men det er ikke bare sportslige årsaker til at gliset sitter ekstra løst på.

«Hvorfor er du så fornøyd? Hvorfor går du rundt og gliser sånn?» har andre i skiskyttermiljøet spurt henne om den siste tiden.

Årsaken heter Philipp Nawrath, er en av verdens beste skiskyttere og Knottens nye kjæreste.

– Han er en veldig bra kar. Vi koser oss, smiler hun.

Karoline Knotten har hatt en pangstart på sesongen. Deler av skylden for det kan kanskje kjærligheten ha.

– Vi har ikke skjult det

Paret ble observert sammen under verdenscupåpningen i Östersund og ryktemølla begynte å gå. Torsdag spurte NRK Nawrath om han hadde fått seg norsk kjæreste.

– Ingen kommentar, sa han mens han rødmet under munnbindet.

«Jeg hadde ikke snakket med deg, så jeg visste ikke hva jeg skulle si», gjenforteller Knotten om samtalen dem imellom etterpå.

NORSK STJERNE: Karoline Knotten. Foto: Reuters

Hun har ingen problemer om å fortelle om sin nye flamme, og sier at de aldri har prøvd å skjule noe som helst.

– Vi har ikke skjult det, vi har bare ikke markedsført det på en måte. Jeg fikk kyss og klem i målområdet. Så de som ville få det med seg, fikk det med seg, sier hun om episoden i Östersund.

Nawrath har én seier og tre pallplasser denne sesongen, mens Knotten har en andreplass og flere topplasseringer. De er begge topp fem i verdenscupen sammenlagt.

De to kom i snakk under en fest i Holmenkollen, og sendte hverandre blikk gjennom det neste året. Da det igjen var klart for avslutningsfest på toppen av Oslo, ble det mer prat og siden har de holdt det gående.

Skiskytterkvinnene har i flere generasjoner drevet med strikking når de hviler. Nå har NRK utfordret de for å se hvem som egentlig behersker strikking best.

Duellerer mot hverandre

Knotten mener det er flere fordeler med å ha en skiskytterkjæreste. De satser begge mot toppen og tar knallharde valg på veien dit.

– Jeg synes det er stas og deilig å ha en som forstår. Vi er ganske like. Han forstår mine valg og jeg forstår hans valg. Da er det greit at vi ikke møtes, for vi er fokusert og profesjonelle på det vi gjør, sier hun.

De går av naturlige årsaker aldri direkte mot hverandre. Men som to konkurransemennesker, utvikles det likevel en intern parduell.

– Når jeg gjorde det bra, sa han at det var litt skummelt for han. Så da vant han dagen etter bare for å overgå min andreplass. Det var gøy når begge var i gult og vi kunne ha det litt for oss selv, sier Knotten og forteller at hun har blitt tatt veldig godt imot på de tyske laget.

Beskyldt for å være sviker

Så langt har det gått at hun blir anklaget for å ikke heie på Norge i dueller mot Tyskland. Under stafetten i Östersund kom Nawrath og Tarjei Bø inn på standplass samtidig, og de norske kvinnene fulgte spent med.

– Philipp trakk av et halvt sekund før Tarjei og jeg sa «yes». «Du din sviker», sa de andre.

«Hæ, jeg heia på Tarjei!»

«Nei, du heia på Tyskland, du!»

«Nei, jeg heia på Philipp og de norske», gjengir Knotten fra samtalen med lagvenninnene, da de mente at de hadde avslørt hennes nye følelser for Nawraths hjemland.

Herrenes jaktstart i Hochfilzen lørdag starter kl. 12.15. Kvinnene skal i aksjon kl. 14.45. Begge rennene representert med én utøver fra sportens nye superpar.