– Eg trur rett og slett at han er for dårleg trena, at han ikkje har gjort jobben godt nok, seier NRK sin skiskyttarekspert, Ola Lunde.

TV 2 sin ekspert, Ole Einar Bjørndalen, konkluderer med det same. Johannes Thingnes Bø har trena «mykje dårlegare» før denne sesongen enn han gjorde i fjor, meiner skiskyttarlegenda.

Det lèt seg merke på resultatlistene. Førre sesong var stryningen fullstendig dominerande og stod med elleve individuelle verdscupsigrar før VM starta. I same tidsrom i år har han berre vunne fire.

– Han har sannsynlegvis ikkje tatt noko vidare løft verken fysisk eller teknisk. Han har faktisk stagnert litt på skigåinga, seier Bjørndalen.

NRK og TV 2 sender VM i skiskyting. Opningsrennet ser du onsdag 7. februar kl. 17.20 på NRK 1. Få full oversikt over programmet her

Bjørndalen kan ikkje hugse liknande

Ein dårlegare trena Thingnes Bø går også saktare i løypa, påpeikar ekspertane. Han har tidvis blitt knust i løypa denne sesongen.

– Eg kan ikkje hugse at ein topputøvar har tapt så mykje på eitt år til han som er nummer to. Det er ekstreme tal, seier Bjørndalen.

– Han går mykje saktare. I fjor var han heilt, heilt suveren i løypa, understrekar Lunde.

EKSPERT: Ola Lunde følger skiskyting tett for NRK. Foto: Vidar Ruud / NRK

Førre sesong var Thingnes Bø i snitt nesten eit halvminutt raskare enn dei nest beste på sprintane. Ingen kunne matche han i løypa.

Denne sesongen har han tapt opp mot 50 sekund på sprint samanlikna med blant anna Johannes Dale-Skjevdal og Tarjei Bø.

– Eg har tenkt på det sjølv òg, kva som har gjort det, innrømmer ein undrande Thingnes Bø.

For sjølv om det ville vore nærast umenneskeleg om han var like dominant denne sesongen, hadde han ikkje sett for seg å tape så mykje til konkurrentane.

– Det er ein stor forskjell. Det er heilt klart. Dale har tatt eit stort hopp og eg har trekt meg litt tilbake. Då blir det store siffer, seier han om tala.

– Bekymrar det deg?

– Eg ser at ting ikkje er heilt som i fjor. Eg prøver å endre tilbake, og eg er ikkje redd for at det aldri kjem. Det kan skje når som helst, som i VM nå. Det har vore litt uvant å ha dei forholdsvis dårlegare sprintane eg har hatt i år kontra før. Det har vore ei svakheit.

Les også Straffet etter vådeskuddet - Lægreid har fått tips av moren

Spår endring til neste år

Det norske rekruttlandslaget er kjent for eit knallhardt treningsregime. Som eit resultat har nokre av dei yngre, framstormande løparane markert seg med fleire toppresultat i verdscupen denne sesongen.

I tillegg blir Thingnes Bø pusta i nakken av meir rutinerte lagkameratar som bror Tarjei Bø, Johannes Dale-Skjevdal og Vetle Sjåstad Christiansen.

– Johannes trenar jo nesten ikkje halvparten eingong av det rekruttgutane gjer. Så eg trur ikkje han gjer same opplading neste år. Eg trur han kjem til å trene meir og meir i høgda. Han kjem til å vere betre førebudd, seier Bjørndalen om presset frå konkurrentane bak.

Johannes Dale-Skjevdal gifta seg i sommar med Kristina Dale-Skjevdal som starta ein stor namnediskusjon. Ein bindestrek skulle bli redninga for begge partane. Du trenger javascript for å se video. Johannes Dale-Skjevdal gifta seg i sommar med Kristina Dale-Skjevdal som starta ein stor namnediskusjon. Ein bindestrek skulle bli redninga for begge partane.

Tidlegare i sesongen sleit Thingnes Bø med ein skade i olbogen og i Ruhpolding blei han delvis sett ut av sjukdom. I tillegg har han eit hakket meir hektisk liv på heimebane med to små barn.

Lunde er oppteken av at VM-kongen i fjor har brukt tida fram til årets meisterskap godt.

– Det er ikkje berre berre å ha to små barn heime på Kongsvinger. Han har eit stort hus, og det er sikkert bra. Men han må få trene bra, kvilt bra og få førebudd seg, seier NRKs ekspert.

Og Thingnes Bø kan bekrefte at han har fått trena godt dei siste vekene. Han meiner sjølv at han fekk lagt eit godt grunnlag før sesongen også og viste gode tendensar. Han var i rute.

– Eg trur førebuingane har vore like. Eg kom inn med eit mål om å vere i god form under samlinga i Torsby i oktober. Det var eg, eg vann eit testløp. Kom inn på Beitostølen med OK form og vann opningsrennet. Då var eg i rute, der eg skulle. Så har det gått litt stong ut etter det, fortel han.

Les også Bjørndalen åtvarar Christiansen: – Han er veldig hissig på grauten

Ber folk hugse OL

Sviktande langrennsform til trass, Thingnes Bø leier verdscupen samanlagt. Han er den beste skiskyttaren i verda denne sesongen.

Bjørndalen meiner at 30-åringen har blitt betre på siste ståande, der han skyt raskare og er sikrare enn før. Han har også tidvis skote veldig fort på liggande.

– På grunn av at han er smart, så vinn han og leier verdscupen likevel. Men det er mange som hissig på å ta det forspranget, åtvarar Bjørndalen.

Lunde trur også på eit vellykka VM for den største skiskyttarstjerna i verda.

– Han er veldig god til å skru til forma. Eg berre minner om OL i Beijing, der han var heilt elendig før OL, men kom og blei OL-konge.