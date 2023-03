Strengt hemmelighold før fluor-testing – norsk smøresjef ut mot forbundet

Rett utenfor skiskytterstadion her i Östersund har IBU satt opp et provisorisk telt. Teltduken er kneppet igjen og personalet på jobb sørger for at ingen får en sniktitt.

– Kan vi komme inn?

– Nei, ingen filming, svarer de kort.

I teltet står testapparatet IBU og Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har utviklet for å avdekke fluorjuks.

Neste sesong skal all fluorsmurning være forbudt, etter at man i en årrekke har prøvd å innføre forbudet. Før årets sesong ble det utsatt nok en gang, men nå har forbundene kommet lenger i prosessen enn tidligere.

Foto: Sindre Lie / NRK

Nå er apparatet klart for en generalprøve i den svenske vintermetropolen. Under de neste skiskytterrennene skal IBU teste alle skiene med apparatet for aller første gang.

Målet er å teste logistikken og rutinene før forbudet trer i kraft.

Dermed har de bedt alle nasjonene om å levere inn utøvernes ski en halvtime før hver enkelt løper skal starte. Deretter vil en funksjonær ta vare på skiene og gi dem tilbake til utøverne like før de går ut av startblokkene.

Testapparatet vil bli brukt for første gang før kvinnenes normaldistanse torsdag. Rennet ser du på NRK 1 fra klokka 13.10.

Savner dialog

Men når NRK gjentatte ganger har bedt IBU om å få en gjennomgang av hvordan apparatet og logistikken vil fungere, har forbundet sagt nei.

– IBU tester prosedyren under konkurranse for første gang i Östersund. Siden dette er en laboratorietest vil dette være et område som media ikke har tilgang til for øyeblikket, skriver forbundet i en e-post.

Selv en demonstrasjon utenom konkurranse vil ikke IBU gi NRK. Og vi er ikke alene.

Norges smøresjef, Tobias Dahl Fenre, har bedt IBU om å få observere denne ukas tester, men ikke fått svar fra forbundet.

EGET APPARAT: De norske smørerne har kjøpt sitt eget testapparat, og viste dette frem for NRK under sesongstarten i Kontiolahti. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Hemmeligholdet og mangelen på svar fra forbundet er ikke nytt for han. Fenre har savnet mer dialog og inkludering med forbundstoppene gjennom hele prosessen med å utvikle fluorapparatet.

– Det som er vanskelig er at avgjørelsen blir tatt på toppen, og at det er for lite kommunikasjon nedover i systemet med de som faktisk skal gjennomføre dette og gjøre jobben, sier Fenre til NRK.

Han mener kompetansen smørerne har burde blitt brukt i større grad i utviklingen og gjennomføringen av testingen.

– Presset er stort

Slik som planen er i Östersund vil smørerne måtte levere fra seg skiene tidligere enn normalt, og spesielt til konkurransedagens andre renn vil tiden bli knapp. Dermed vil den nye ordningen prege smørernes jobb denne helgen.

– Vi prøver stadig å kommunisere med alle vi kan, og jeg føler at vi har god dialog med de som jobber tett med dette her i IBU. Men utfordringen i alle sånne situasjoner er at dette er et politisk system og det er for lite kommunikasjon direkte med de som tar avgjørelsen, altså de som sitter i styret og har høye titler, forklarer Fenre.

Han mener det ligger mye prestisje for IBU i denne generalprøven.

– Presset på IBU vil jeg si er veldig stort, og det er også et stort press på oss som smørere og serviceapparat. Det er en vanskelig situasjon for alle, sier smøresjefen.

Derfor har IBU denne sesongen intensivert jobben med å implementere forbudet før neste sesong.

– Vi har ansatt en dedikert gruppe som skal sørge for effektive kontroller, at vi avdekker forbudte produkter, for å utvikle testprosedyrene og for å kommunisere med lagene. Denne gruppen, som har ansvaret for gjennomføringen av fluorforbudet, har vært til stede på flere konkurranser denne sesongen og vært tilgjengelig for Dahl Fenre, skriver IBU i en e-post.

Den norske smøresjefen er forventningsfull før denne ukas tester, men føler seg ikke trygg på noe som helst per dags dato.

– Det store spørsmålet er selve maskinen og systemet de har laget for å avdekke om man bruker fluor eller ikke. Der har vi for lite informasjon til å kunne ha noe inntrykk av om det kommer til å fungere eller ikke, avslutter Fenre.