Stortalentet viste seg frem: – Jeg dunka til på slutten

Mens forventningene var størst til Håvard Lorentzen som skulle gå 500 meter var det Johansson som stjal fokuset. Han satt ny juniorverdensrekord på 1500 meter med tiden 1.43.15, det tross en svak start på løpet. Den gamle rekorden var på 1.44.45.

– Hvem skal slå denne mannen om han blir bedre på de første hundre meterne? Han går en søplete åpning, sier NRK-ekspert Even Wetten.

RUFSETE START: Allan Dahl Johansson hadde en rufsete start på løpet. Foto: NRK

Imponerte på den siste delen

Nordmannen var fornøyd med å ta rekorden med over ett sekund.

– Det var vel en dårlig rekord da. Det var et solid løp, med en rufsete start, men jeg dunka til på slutten, sier Johansson, som gikk i par med Håvard Bøkko.

Landslagstrener Sondre Skarli mener Johansson blir en farlig mann for de utenlandske konkurrentene utover vinteren.

– Det var et fantastisk løp, spesielt de siste rundene var ekstreme. Der er han helt på høyde med de aller beste i verden, så det blir spennende å følge han fremover, sier han.

UTROLIG SESONGSTART: Lorentzen har hatt en utrolig start på sesongen. Foto: Peter Dejong / AP

Femteplass på Lorentzen

Håvard Lorentzen feilet muligens fra en verdensrekord på 1000 meter i går og klarte heller ikke å hevde seg helt i toppen i dag. Han endte til slutt på en femteplass.

– Jeg gjør en dårlig sving og får ikke med meg nok fart. Jeg må prøve å unngå feil fremover, sier han.

NRK-ekspert Even Wetten mener også at skøyteløperen fra Vestlandet har mer å gå på.

– Det er ikke et perfekt løp det her, åpningen til Håvard er for svak. sier Wetten.