Stortalentet Helene (18) sjokkerte – satte norgeseliten på plass

– Jeg kjente meg bra, så jeg hadde i hvert fall lyst til å ta en spurtpris. På den siste tenkte jeg at jeg skulle spare meg litt, for da var det bare et par runder igjen. Det var gøy, sier Fossesholm til NRK etter å ha vunnet fellesstarten under Blinkfestivalen.

Underveis vant det 18 år gamle stortalentet to innlagte spurter. På den tredje sparte hun seg.

Det var en klok avgjørelse.

Verken Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg eller noen andre maktet å holde følge med 18-åringen på oppløpet.

– For en spurt hun har. Hun har to år igjen og spurter ned verdensstjerner i fleng, kommenterte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Fossesholm tar likevel ikke av.

– Jeg banket de ikke. Det er fortsatt rulleski. Det er i skisesongen det gjelder, bedyrer hun ydmykt.

Den neste måneden er det imidlertid en helt annen idrett som gjelder.

Har ikke bestemt seg

Fossesholm satser nemlig også på terrengsykling, og har junior-VM i slutten av august som sitt store mål den kommende tiden.

– Nå blir det en drøy måned hvor jeg nesten kun skal sykle. Jeg gleder meg til det også, sier hun.

18-åringen, som tidligere har blitt hyllet av Therese Johaug, sier at hun enn så lenge satser på både langrenn og sykling.

– Jeg prøver å hevde meg så godt jeg kan i begge, og trives veldig godt med begge. Det fungerer veldig bra som motivasjon.