For allerede på mandag starter sykkelsesongen for Fossesholm. Hun har junior-VM i terrengsykling som sitt store mål den kommende tiden.

Allerede om to uker er planen til videregående skole-eleven å reise til Italia for å sykle ritt der. Etter en lang ski-sesong går 17-åringen rett på hennes andre lidenskap innen idretten.

Vurderer å satse sykling

Samtidig avslører hun etter sjetteplassen på femkilometeren under NM på Lygna, hvor hun bare var 40 sekunder bak vinner Therese Johaug i mål, at det overhodet ikke er sikkert at det er langrenn hun skal satse på i fremtiden.

– Nei, svarer Fossesholm på spørsmål om hun vet om det blir enten langrenn eller terrengsykling.

– Jeg synes begge deler er skikkelig moro. Det gir stor motivasjon for alt. Når skisesongen er ferdig, så har jeg alltid noe å glede meg til – og motsatt.

KJEMPETALENT: Helene Marie Fossesholm ble nummer seks på fredagens femkilometer. Foto: NRK

– Blåser i hva alle andre sier

Hun gjentar at hun ikke har tatt stilling til når hun må foreta det valget og svarer et kontant «ja» på om det faktisk er en reell problemstilling – det vil si hvilken idrett hun skal satse på.

– Begge utfyller hverandre bra. Det krever utholdenhet, styrke, balanse. Men sykling er ikke det beste å kombinere med løping. Selv om vi trener i bolker. Men det gir meg mye glede og det er liksom enda mer lek enn i langrenn. Selv om det er trening, så er det moro å leke seg i terrenget, sier Fossesholm.

Deretter understreker hun at terrengsykling ikke er så stort i Norge, men at det faktisk er det i utlandet, og trekker spesielt frem Østerrike og Sveits hvor det er et høyt nivå.

Fossesholm fikk så spørsmål om hun, som blir sett på som det neste store talentet, føler at mange forsøker å overbevise henne om å satse langrenn.

– Ja, jeg har hørt litt. Men til syvende og sist er det jeg som bestemmer det. Jeg blåser i hva alle andre sier. Jeg bestemmer det jeg har lyst til, sier 17-åringen.

HELT FERDIG: Helene Marie Fossesholm kastet seg ned på ryggen etter målgang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Lenge siden vi har hatt noen som henne

Like før Fossesholm møtte den skrivende pressen etter rennet sitt på Lygna, hadde hun blitt hyllet av NM-vinner Therese Johaug. Skistjernen var ordentlig imponert over sin 13 år yngre konkurrent og kalte rennet til Fossesholm for «rått».

– Vi trenger yngre jenter som kommer opp bak oss, sier Johaug.

– Hun er et veldig stort talent. Det er lenge siden vi har hatt noen som henne. Både Heidi (Weng) og Ragnhild (Haga) er det siste kullet som har hevdet seg helt i toppen. Vi trenger flere jenter som går fort og kan matches på toppnivå, sier jenta fra Dalsbygda.

– Langrenns-Norge håper på Fossesholm

Også torsdagens NM-gullvinner på lagsprint, og sølvvinner på fredagens distanse, Ingvild Flugstad Østberg, er full av lovord om Fossesholm. Hun kaller henne for den aller mest lovende som de norske elitejentene har sett på noen år.

SLITEN: Ingvild Flugstad Østberg, her etter sølvløpet på Lygna skistadion fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er klart Langrenns-Norge vil at hun skal velge langrenn. Men man må være topp motivert der man skal være best uansett. Er hun mest motivert for å bli best på sykkel og trives med det, så er det et «fair» og rettferdig valg, sier Østberg, og avslutter slik:

Hun har uansett et vanvittig potensial. Det blir uansett morsomt å se hvor god hun blir. Vi får håpe det blir langrenn, men blir det sykkel så skal jeg fortsette å heie på henne.

Varsler prat med Fossesholm

Langrennssjef Espen Bjervig trekker på smilebåndet når den skrivende pressen videreformidler Fossesholms usikkerhet om videre langrennssatsing.

– Ja, da tror jeg at jeg må ta en prat med henne. For hun skal satse langrenn! melder han, før han blir litt mer alvorlig.

For situasjonen i norsk damelangrenn bak de aller største stjernene, som Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Ragnhild Haga og noen flere, er ikke lysende.

SKI-TOPP: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under verdenscuphelgen i Holmenkollen i mars. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Så lite lysende at landslagssjef Vidar Løfshus kalte innsatsen han og skiforbundet har gjort for å sikre etterveksten bak de beste og etablerte løperne på toppnivå for «en slett jobb».

Bjervig sier at skiforbundet må ta en prat med stortalentet, for å fortelle henne at hun er nettopp et stort talent og skissere hvordan hun kan bli en stor langrennsløper.

– Hun skal ta valget. Men vi får fortelle hvordan vi skal tilrettelegge for hvordan hun kan få en best mulig skikarriere. Hun skal velge, men jeg håper hun velger langrenn, sier Bjervig.