Det bekrefter den italienske ambassaden i Qatar til NRK.

– Den aktuelle statsborgeren har blitt løslatt kort tid etter hendelsene, uten å bli siktet. Annen informasjon vil ikke bli delt på grunn av personvernhensyn, skriver Italias konsul i Qatar, Enrico Massa, i en e-post til NRK.

Banestormeren skal ha vært en italiener ved navn Mario Ferri, også kalt «Il Falco».

FLERE BUDSKAP: I tillegg til regnbueflagget hadde banestormeren en T-skjorte med budskap om Ukraina og Iran. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Kort tid ut i andre omgang mellom Portugal og Uruguay stormet tilskueren banen med et regnbueflagg, samt en T-skjorte der det stod «redd Ukraina» og «respekt for iranske kvinner».

Hevder han fikk hjelp av Fifa-presidenten

Ifølge den spanske radiokanalen RAC1 skal Ferri ha blitt løslatt i tretiden natt til tirsdag. I et ferskt intervju med samme kanal kommer han også med oppsiktsvekkende påstander.

– Fifas president Gianni Infantino kom personlig for å hjelpe meg, sier han til kanalen.

Han beskriver at han hadde «mange problemer med politiet», men at Fifa-presidenten angivelig dukket opp og «løste situasjonen».

Ferri hevder at han prøvde å storme banen både under Frankrike-Danmark og Spania-Tyskland, men at han ble hindret av sikkerheten på stadion.

– De var i stand til å forhindre kapteinene og spillerne fra å gjøre det, men de var ikke i stand til å forhindre budskapet til denne Robin Hood, sier Ferri om regnbuemarkeringen.

Med det sikter han trolig til «OneLove»-kapteinsbindene, som flere land opprinnelig skulle gå med:

Måtte stanse kampen

Ferri er et kjent navn for mange etter å ha markert ved flere anledninger tidligere. Blant annet i VM i 2014, da han stormet banen under en kamp mellom Belgia og USA.

Som følge av banestormingen mandag ble VM-kampen stoppet i en liten periode, før Ferri ble eskortert bort av sikkerhetsvakter.

– Vi er alle med dem og budskapet hans på t-skjorten – for Iran også. Vi håper ikke noe skjer med ham, fordi vi forstår hans budskap og jeg tror at hele verden også skjønte det, sa Portugals Ruben Neves til Independent etter gårsdagens kamp.