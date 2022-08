Store protester utenfor Old Trafford – krever nye eiere

Kampen pågår. Følg den her:

Klokka 20.00 norsk tid samlet flere tusen United-supportere seg i et demonstrasjonstog som gikk mot Old Trafford.

Supporterne ønsker nye eiere og på flere plakater står det «Glazers out» og «United for sale». Liknende budskap ble ropt fra mengden som ble akkompagnert av rykende bluss.

KLART: Denne gutten hadde et tydelig budskap mandag kveld. Foto: CARL RECINE / Reuters

Protestmarsjen har vært varslet i lang tid og politiet har satt inn ekstra mannskap ifølge Manchester Evening News.

– Flere her er rasende og det er grunnen til at de protesterer her. Planen er å protestere fredelig og politiet sier det foreløpig ikke har vært noe tilløp, forteller Viaplay-reporter Jonas Bergh-Johnsen som er til stede utenfor Old Trafford.

Kampen startet som oppsatt 21.00, men ropene mot den amerikanske eierfamilien ljonger ut over tribunene.

– R oten til alle de dårlige resultatene

Misnøyen med de amerikanske eierne har vart i flere år, men har tiltatt i styrke de siste årene. Fotballskribent i NRK, Thore Haugstad, mener protestene er forståelige.

– Glazer-familien er jo egentlig roten til alle de dårlige resultatene til Manchester United de siste ti årene. De har tatt enorme summer ut av klubben og de har satt klubben i gjeld. Jeg tror de er de eneste eierne i PL som tar utbytte ut av klubben, selv om de gjør det dårlig, sier Haugstad.

ANNONSE: Slik lyder United-supporternes annonse. På banneret ser man et bilde av Sir Jim Ratcliffe som er interessert i å kjøpe klubben. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Det er veldig rart å se utenfra hvorfor de ikke kan ansette erfarne og kompetente folk som kan backe treneren sportslig sett. Det har de ikke gjort, og derfor fremstår fortsatt United som kaotiske og inkompetente på det nivået, fortsetter skribenten.

Den siste tiden har forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe mer enn antydet at han kan være interessert i å kjøpe aksjer i United. Samtidig har det kommet rapporter om at Glazer-familien skal være åpne for å selge deler av klubben.

Flyttet lagmøte

Manchester United avlyste lagmøtet på The Lowry Hotel før kampen etter at en rekke United-fans møtte opp utenfor hotellet for å protestere mot Glazer-familien.

Ifølge Manchester Evening News fryktet sikkerhetsvakter i klubben at protesten skulle utarte og dermed sette sikkerheten til spillerne i fare.

TUSENVIS: Stort oppmøte utenfor Old Trafford. Foto: Peter Byrne / AP

Heller ikke før sesongåpningen mot Brighton overnattet United-laget på hotellet, som de vanligvis gjør. Da valgte ten Hag i stedet å holde møtet på Old Trafford.

Protestantene har fått vann på mølla den siste tiden etter at den styrtrike briten Sir Jim Ratcliffe annonserte at han var interessert i å kjøpe klubben. Ansvarlig redaktør i united.no, Dag Langerød, er glad for at medsupporterne tyr til protester og håper på endring.

– De eierne vi har nå er per definisjon ikke interessert i Manchester United, byen og klubben. De er interessert i de pengene de har dratt ut av klubben i mange år, forklarer Langerød, før han fortsetter:

– Nå har de et alternativ i Sir Jim Ratcliffe som har varsla interesse for å kjøpe klubben. Derfor tror jeg demonstrasjonene blir store og at alle United-supportere stiller seg bak demonstrasjonen.

MASKER: Supporterne med masker av eier Joel Glazer på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Da Manchester United og Liverpool møttes i mai 2021, ble kampen utsatt etter at flere fans brøt seg inn på Old Trafford i protest mot Glazer-familien for deres rolle i den planlagte europeiske superligaen.

United-trener Erik ten Hag ba fredag om at alle i og rundt klubben står sammen tross den elendige seriestarten. Men mandag kveld virket det som de fleste supporterne sto samla mot eierne.

– Det gjør det soleklart for eierne at de ikke er ønska. Når presset bare øker og øker og kanskje kan skade dem også økonomisk, så er det lov å håpe. Men vi har prestert i 15 år pluss og det gjør man sliten av alt sammen, avslutter Langerød.