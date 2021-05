Store protester i Manchester: Fans tok seg inn på Old Trafford

Flere hundre protesterende fans greide å ta seg gjennom sikkerhetskontrollen og helt inn på banen på Old Trafford. De skal nå være ryddet ut av banen, men ifølge TV 2, som er på stedet, er det også 5-6000 fans utenfor fotballarenaen.

Kaoset har ført til at ettermiddagens storkamp mellom Manchester United og Liverpool er utsatt, melder flere medier. Det er fortsatt usikkert om oppgjøres skal spilles senere i kveld, eller en helt annen dag.

Fansen har brukt røykbomber og bluss, og flere har med seg plakater med budskap mot Manchester Uniteds eiere. Inne på banen skal de ha tatt med seg baller, cornerflagg og annet de fant.

Også utenfor spillerhotellet i Manchester er det opptøyer. Der har fans omringet Uniteds spillerbuss og området har vært mer eller mindre røyklagt.

PÅ BANEN: Hundrevis av demonstranter kom seg inn på selve banen.

– En pengekran for familien

United-spillerne er fortsatt igjen inne på spillerhotellet, siden det fremstår altfor risikabelt å prøve å ta seg til Old Trafford, hvor de egentlig snart skal spille kamp.

Store politistyrker er i sving, men foreløpig er det ikke kontroll på protestene.

Slik så det ut fra innsiden da banen ble stormet:

Dette er en ventet protest fra fans mot klubbens eiere.

Glazer-familien, som eier klubben, er blitt svært upopulære, og det hele toppet seg etter superliga-dramaet for noen uker siden. At eierne ville at United skulle bli med i den omdiskuterte ligaen, skal ha vært direkte utløsende for dagens protester. Også forrige helg var det en mindre protest i Manchester mot det fansen mener er griske eiere, som ikke tenker på fotballens beste.

– Superliga-planene fremstilte eierne som det de er, nemlig kaldblodige kapitalister. Det er noe United-fansen har visst i mange år, forklarer Thore Haugstad, NRKs fotballskribent.

– De har kun brydd seg om at klubben skal være en pengekran for familien, fortsetter han.

– Drastisk og ekstremt

United-eier Joel Glazer publiserte en beklagelse til supporterne etter at superliga-prosjektet gikk i vasken, men den er slett ikke blitt akseptert av alle.

Flere United-supportere hadde søndag plakater med klar beskjed om at unnskyldningen ikke er godtatt.

FORKLARER: Thore Haugstad.

– Glazer-familien satte klubben i milliardgjeld da de kjøpte den. Fansen kjøper dyre drakter og billetter, mens eierne har satt klubben i gjeld og tar likevel ut store summer i utbytte, forklarer Haugstad, og legger til at dette sinnet har bygd seg opp over lang tid.

– De følte nok at de måtte gjøre noe drastisk og ekstremt.

– Kan protestene føre til noe?

– Jeg tror det må skje noe praktisk for at eierne skal bry seg. Det gjør ikke dem noe om de blir upopulære hos fansen. Det må eventuelt være noe som rammer dem økonomisk, eksempelvis at sponsorer mister interessen, at de synker på børsen, eller lignende, spår fotballskribenten.

OMGRINGET: Lagene har fortsatt ikke kommet seg til stadion.

Siden det var kjent at det ville bli protester, har Ole Gunnar Solskjær allerede uttalt seg om det. Før dagens kamp sa han at det er viktig at klubben lytter til fansen.

– Vi må kommunisere bedre, sa Solskjær, og la til at han selv alltid har fått god støtte fra klubbens eiere.

Kampen mellom Manchester United og Liverpool starter klokken 17.30 søndag, dersom alt går som planlagt. Dersom Liverpool vinner, blir Manchester City kåret til ligamester.

– Akkurat nå tenker jeg at det går mot utsettelse. De har et mål for øye i dag. Det er å få stoppet denne kampen, sier Simen Stamsø Møller i TV 2-studio.