Stöckl om vindparadokset: – Det er litt rart

Hvordan går det egentlig an?

– Det er litt rart, innrømmer landslagstrener Alexander Stöckl.

Da han besøkte Pyeongchang første gang, fikk han se et område med en rekke vindmøller og et ferskt hoppanlegg. Det er sjelden en god kombinasjon.

– Jeg tenkte det var noe som ikke stemte. Og hoppbakken ligger omtrent på det høyeste punktet her. Men de som laget bakken har vært veldig flinke og laget et godt system for å takle vinden. Det er faktisk mulig å hoppe under ganske rare forhold her, sier Stöckl.

Enorme vindskjermer

Unnarennet i Alpensia-anlegget ligger sprengt inn i åssiden, mens selve tilløpet står på toppen av åsen og er det høyeste punktet i området. Vindskjermene som omkranser de to bakkene er massivt store.

Stöckl tror det er brukt «ekstremt mye penger» på de store nettene som fanger opp de verste vindkastene før de når hopperne på toppen av bakken.

– Vindskjermingen fungerer ekstremt bra. Det er ikke mange bakker som kan gjennomføre konkurranser når det blåser 15-20 meter per sekund ved tårnet.

TRENING ONSDAG: Hopperne skal trene i storbakken onsdag. Her er det Kamil Stoch som tester forholdene. Foto: Christof Stache / AFP

Robert Johansson er overrasket over at hopperne har hatt gode forhold samme dager som alpinister og skiskyttere har fått sine øvelser utsatt.

– Jeg var imponert over vindnettet her i fjor, og er ikke mindre imponert nå. Det tar veldig mye av vinden, og det er viktig for at vi får gjennomført hopprennet.

– Hva syns du om at OL arrangers et sted hvor det blåser så mye?

– Jeg trives når det blåser, jeg. Jeg føler meg ganske trygg i vind. Jeg stoler på mine egne ferdigheter, så det setter meg ikke ut. Vi er vant til at det blåser og vant til å vente litt, sier Johansson.

Flere av kombinertguttene var svært kritiske etter hopprennet onsdag, men Jan Schmid roser arrangren i OL-byen:

– Når du kjenner hvor mye det blåser på toppen og rundt her skal det egentlig være umulig å få hoppet her. Vindskjermingen er helt rå.

Ber andre lære i Pyeongchang

Daniel-André Tande kan ikke huske å opplevd liknende vind som de siste dagene i Sør-Korea.

– Men siden bakken er såpass bra skjermet er det mulig å hoppe. De enorme nettene hjelper voldsomt på. Det viser bare at det er mange anlegg som kunne lært noe her, sier Tande, og legger til at vinden har vært et hett tema i den norske troppen denne uken:

– Vi spøkte litt med den vindmølleparken som er her. Det jo en merkelig sammensetning med idrett, der vind er en viktig faktor, samme sted som det er vindmøller. Men vi spøkte også med at de snart må skru av vindmøllene så det blir mindre vind...

Johann André Forfang, en av fire norske hopperne som kjemper om fem plasser i storbakkerennet lørdag, sammenlikner Alpensia-bakken med Granåsen i Trondheim.

– Det kan blåse kraftig på toppen der og, men her er det noe helt spesielt med vindnettet. Vindskjermingen i den lille bakken må være verdens beste.