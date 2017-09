Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Kampen står og vipper lenge, men så er det typisk for den perioden vi er inne i, at vi slipper inn mål, i stedet for å score. Vi er rett og slett inne i en dårlig periode med mye motgang. Og da vipper det andre veien i en ny sånn «vippekamp», sier Vålerenga-trener Roy Johansen til NRK.

Dermed ligger klubben sist i ligaen med 0 poeng etter fem kamper.

– Blir en jobb å snu det

Christer Simonsen gav Manglerud Star ledelsen ni minutt ut i første periode. 13 minutt ut i andre periode økte Michael Stenersen ledelsen til laget fra Oslo øst.

Vålerengas Morten Ask reduserte i overtall, før Andreas Oksnes satte inn 2-2 like før andre periodes slutt.

Men mål av Matthew Van Voorhis, Steffen Ratejczak og Michael Stenersen i den tredje perioden sikret seieren til Manglerud.

– Fem strake tap er motgang som vi kanskje aldri har vært i før. Når du er i motgang, og pucken ikke spretter din vei, så får du enda mer motgang. Så blir det en jobb å snu det, men det kan ta tid, sier Johansen.

Jevne kamper

Vålerenga kom til oppgjøret etter et smertelig 5-0 for Sparta på bortebane, og sliter voldsomt med å få sin første seier for sesongen.

Klubben har spilt jevne kamper mot Storhamar (3-4), Lørenskog (4-5) og Frisk Asker (1-2), men likevel tapt.

– Fire av de fem kampene har vi vært bra med, men trukket det korteste strået til slutt, sier Roy Johansen.

– Nå er det bare en vei - og det er oppover. Vi kommer jo ikke lengre ned. Det viktigste er å holde humøret oppe, og fortsette med det vi jobber med, så vil det snu etterhvert. Så er det selvsagt mye jobb med å finne nye «momenter» i spillet som vi kan utvikle.

– Men i første omgang er det å vinne neste kamp. Vi legger all fokus inn på det. Men vi kjenner alle som er i, og rundt laget, at vi er inne i en periode med motgang, sier Roy Johansen.

Frisk best

I motsatt ende holder Frisk fast i tabelltoppen og er fortsatt ubeseiret. Frisk slo Storhamar 4-3 på straffer borte torsdag kveld.

Serietoer Sparta er bare poenget bak Frisk med sine 13 poeng, og også sarpsborglaget trengte forlengning og straffer for å avgjøre med 3-2 borte mot Lørenskog.

Regjerende serie- og norgesmester Stavanger Olilers tok sin andre seier på fem kamper og er oppe på 5.-plass på tabellen etter at Stjernen ble slått 2-0.