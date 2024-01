Mener bråket i Stjernehallen i stor grad skyldes «casuals»

Roy Kristoffersen er nestleder i Stjernen-supporternes organisasjon Red Beavers. Han snakker om grupper av fans som kan være mer interesserte i å ha egne direkte oppgjør med motstandernes supportere, enn i hva spillerne gjør nede på isen.

Miljøer, som Isko Boys rundt Vålerenga og Yngre Bande i Fredrikstad, har tradisjonelt vært knyttet til fotballklubber.

Men i vinter har de blitt langt mer synlige i ishallene, mener Kristoffersen.

– Mesteparten har kommet inn den sesongen her, det var kanskje litt av det mot slutten av forrige sesong.

Roy Kristoffersen har vært med i Red Beavers i 30 år, og ønsker seg ikke tilbake til den tiden da Stjernens supportere hadde et ganske dårlig rykte på seg. Foto: Privat

Og med dem fikk supporterklubbene et dilemma. Red Beavers vil gjerne ha med Yngre Bandes entusiasme i Stjernehallen, men uten at det sklir ut i oppførsel som er til plage eller fare for andre.

– Vi ønsker å ha dem med. De skriker like mye som oss, og lager liv i hallen. Det er bare det lille ekstra, da. Mange av dem tror de er tøffe, og så møter de litt større motstand, og så går det ad undas.

Fakta om casuals Ekspander/minimer faktaboks Casuals brukes som betegnelse for grupperinger rundt fotballklubber som slåss mot andre casuals.

Forbund, klubber, andre fotballtilhengere, myndigheter, presse og politi omtaler ofte casuals som ramp, pøbler eller risikosupportere, og deler av aktivitetene er kriminelle.

Casualsgruppene kaller seg «firmaer». Casualkulturen i Norge er liten, men voksende og har fått relativt stor pressedekning.

Casualbevegelsen startet i England, da fotballsupportere fra lag som Everton, Liverpool, Nottingham Forest og West Ham kom tilbake fra europacupkamper iført dyre italienske og franske designerklær, som ofte var stjålet.

I Norge er Vålerenga, Lillestrøm og Brann tre av klubbene som tiltrekker seg flest casuals, og kampene mellom disse klubbene blir av politiet regnet som kamper med relativt stor risiko for bråk.

Har hausset hverandre opp

Klanens talsperson Amalie Bakke bekrefter at det er casuals til stede på ishockeykamper. Samtidig understreker hun at ikke alle Vålerenga-supportere møter opp som en del av, eller i regi av Klanen.

Under forutsetning av at de skal oppføre seg som folk, er alle velkomne til å vise støtte for Vålerenga under kampene, sier Bakke.

– Det er ikke bare klanmedlemmer som er på tribunene. Det er flere ulike folk overalt, både i hockey og andre idretter. Det er fort mulig at det kan ha spilt inn, sier Bakke om hva som kan ha ført til bråket.

– Vi har prøvd å få oversikt siden dette startet. Vi jobber fortsatt med å få sett hele bildet.

– Vi opplever det litt som at begge parter her har hausset hverandre opp, egentlig.

Fyrverkeri og bluss

På stillingen 1-1 etter første periode startet bråket.

Store mengder supportere barket sammen utenfor Stjernehallen, og det ble avfyrt fyrverkeri og bluss, etter det Øst politidistrikts operasjonsleder Lisbeth Mjøsund sier til NRK i dag.

Tre personer skal ha blitt skadet, ifølge politiet. En person ble sendt til Sykehuset Østfold på Kalnes etter et fall på isen og to andre fikk behandling av helsepersonell på stedet etter slag og spark.

Etter et avbrudd på en drøy time ble resten av kampen spilt ferdig. Stjernen vant 3-2 over Vålerenga etter straffeslag.

Skal være trygt å gå på kamp

Ishockeyforbundets generalsekretær Petter Salsten sier det skal være trygt å gå på ishockeykamp. De innhenter nå rapporter fra delegatene som var til stede på kampen.

Det er for tidlig å si hva slags tiltak bråket kan føre til, sier Ishockeyforbundets generalsekretær Petter Salsten. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi må se på de rapportene som kommer, og så får vi gjøre en vurdering

om det er tiltak, hvilke tiltak og eventuelt konsekvenser det blir av det som skjedde i går.

Men det er litt for tidlig å si nå.

Han oppfordrer folk til å fortsette å komme på kamper.

– Vi ønsker ikke at denne type hendelser skal gjøre at folk føler at sikkerheten ikke er varetatt. Det skal den være, og det vil vi gjøre alt for at den vil være også, sier han.

Mye arbeid til ingen nytte?

Den felles historien om Stjernens og Vålerengas supportere inneholder en god del gruff. Roy Kristoffersen har vært med i Red Beavers i 30 år, og vet at Stjernens supportere lenge har hatt et dårlig rykte på seg. Nå håper han jobben de har gjort for å forbedre omdømmet sitt ikke har vært fånyttes.

– Vi har hatt et dårlig rykte på oss, men vi har jobbet veldig hardt. Og det har vi faktisk lykkes med. Men nå begynner ting å eskalere litt.

– Vi har ingen god kjemi, mellom Vålerenga, Stjernen og Sparta. Dette er risikokamper, dessverre, sier Kristoffersen.

Kristoffersen skal ta opp temaet på Red Beavers' styremøte på mandag.