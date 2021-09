Stjernekrasj i Formel 1 – forbannet Verstappen tordnet mot Hamilton

På runde 27 av 53 i søndagens Formel 1-løp på Monza havnet de to førerne, som ligger på de to øverste plassene i verdensmesterskapet, side om side.

Ingen av dem ville la den andre smette forbi, og på høydramatisk vis kolliderte de og kjørte ut.

– Dette er monumentalt. Dette er to kjørere som kjemper om VM-tittelen, de tåler ikke å tape terreng mot hverandre, og så kolliderer de slik, sa en forbauset Jolyon Palmer, tidligere Formel 1-fører for Renault, til BBC.

Reprisene viste at bilen til Verstappen lettet fra bakken og var en hårsbredd fra å treffe hodet til Hamilton med det ene dekket, men heldigvis ser det ut til at begge førerne slapp unna skader.

– Hamilton ble reddet av «Halo-bøyen», mente Jennie Gow, BBCs reporter på indre bane. JHalo-bøyen er en sikkerhetsbøye som beskytter førernes hode.

Begge førerne kom heldigvis uskadet fra kollisjonen.

Formel 1-rivalene Lewis Hamilton og Max Verstappen krasjet med hverandre igjen i søndagens VM-runde på Monza-banen i Italia. Rivalene er dermed ute av løpet. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Totalt uenige etter løpet

I et intervju på Viasport etter løpet la Hamilton mye av skylden over på sin nederlandske rival.

– Jeg ga fra meg en bils bredde inn i sving én, og ga Max nok plass. Og når vi kjører ut i sving én kommer vi med stor fart, og jeg var foran. Så kom sving to og plutselig var bilen oppå meg. Den landet på hodet mitt og jeg kjenner litt smerter, oppsummerte Hamilton.

– Når Verstappen kommer inn i sving to er han utenfor banen, han er ikke på banen. Han er halvveis utenfor linjen. Jeg tror han visste hva som kom til å skje, la Hamilton til.

Verstappen er ikke enig.

– Lewis hindret meg allerede i starten av sving én, og det fortsatte bare videre rundt inn mot den andre svingen, mener Verstappen.

– I mitt perspektiv trenger man to stykker for å gjennomføre en sving, og når Lewis ikke gir meg plass så er det stor fare for krasj, legger han til.

Lewis Hamilton måtte innse at løpet var over. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Da krasjen oppsto lå både Hamilton og Verstappen midt i feltet. Det skyldtes to dårlige pit stops fra begge førere.

Verstappen på innersiden kolliderte med Hamiltons bil og ble regelrett slengt opp på bilen til Hamilton.

– Dette er det som skjer når du ikke gir plass, tordnet en forbannet Verstappen på lagradioen.

Nå gjenstår det å se om noen av førerne får straff i etterkant av kollisjonen. Formel 1 bekrefter at hendelsen skal etterforskes.

Karun Chandhok, Sky Sports-kommentator og racersjåfør, analyserte krasjen slik:

– Mine første tanker: Dette er et «racing incident» som begge to kunne ha avverget. På åpningsrunden i sving to fikk ikke Hamilton nok plass. Da de kolliderte, fikk ikke Verstappen nok plass til å unngå «kerben». Men jeg mistenker at han kjørte fortere enn normalt, sier Chandhok.

Her endte søndagens Formel 1-løp for Lewis Hamilton og Max Verstappen. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Dårlig stemning

Verstappen gikk tidlig ut av bilen etter kollisjonen, mens Hamilton ble sittende en stund.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen påpekte at Hamilton ventet på at Verstappen skulle gå, så de ikke skulle gå sammen.

Det sier noe om stemningen etter uhellet.

Det er ikke første gang denne sesongen at de to VM-rivalene kolliderer. På Silverstone-banen i England kjørte Hamilton inn i Verstappen i meget høy fart. Verstappen havnet rett i sikkerhetsbarrieren i høy fart. Verstappens løp var over, mens Hamilton kjørte til seier.

I lang tid etterpå ble det slengt opphetede meldinger mellom de to leirene.

De to kjemper om VM-tittelen i Formel 1. Hamilton lå før søndagens løp tre poeng bak Verstappen i VM-sammendraget.

Lewis Hamilton og Max Verstappen er store rivaler. Etter søndag er forholdet enda mer tilspisset. Her fra en tidligere anledning. Foto: Handout / Reuters

Daniel Ricciardo vant til slutt Italia Grand Prix foran lagkamerat Lando Norris. Det var Ricciardos første seier i Formel 1 siden Monaco i 2018.

– Et fantastisk resultat for McLaren, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Innerst inne visste jeg at dette kom til å komme, så takk for at dere hadde ryggen min. Og til alle som trodde jeg hadde forsvunnet, det har jeg ikke, sa en glad Ricciardo på lagradioen etter målgang.

Disse fikk poeng søndag Ekspandér faktaboks Daniel Ricciardo (McLaren) Lando Norris (McLaren) Valtteri Bottas (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Alpine) George Russell (Williams) Esteban Ocon (Alpine)

Valtteri Bottas fra Mercedes tok tredjeplassen etter at Red Bulls Sergio Pérez, som kjørte i mål på tredjeplass, fikk en femsekunders-straff og falt ned til femteplass.