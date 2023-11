Reagerer etter kumlokk-skandalen i Formel 1: – Skammelig

Uhellet førte til at torsdagens første treningsomgang ble stanset etter bare 21 minutter. Sainz' bil ga fra seg store gnisninger etter å ha truffet kumlokket.

Ferrari-sjef Frederic Vasseur var svært misfornøyd.

– Det er mange deler som er ødelagt på bilen. Det er uakseptabelt. Det har kostet oss en formue, sa han i etterkant av episoden.

På verkstedet måtte reparatørene bytte ut deler til motoren. Siden det var tredje gang Sainz måtte gjøre slike endringer, får han automatisk en gridstraff i helgens Grand Prix-løp. Spanjolen blir deplassert ti plasser, og startposisjonen avhenger av hvordan han gjør det i kvalifiseringen.

REAGERER: Ferrari-sjef Fred Vasseur mente feilen fra Det internasjonale bilforbundet var uakseptabel. Foto: AFP

Reaksjoner

Spanjolens straff har skapt reaksjoner i sosiale medier og blant Formel-1 eksperter. Flere mener Formel-1 på betale for skadene og at Sainz aldri skulle fått noen straff.

– Meget spesielt. Man skulle tro det var et unntak i regelverket for å unnta Carlos Sainz en straff, skriver Stein Pettersen på meldingstjenesten X.

Den britiske Formel-1 eksperten Kunal Shah kommer med en kraftsalve mot Det Internasjonale bilforbundet (FIA).

STORE SKADER: Bilen til Ferrari-sjåfør Carlos Sainz fikk store skader etter å ha truffet et kumlokk Foto: AP

– FIAs baneinspeksjon er skammelig. Ferrari vil få mindre banetid i dag men, enda verre, dette vil få en kostbar innvirkning på selve budsjettaket, skriver han på X.

– Det er en tapssituasjon for Ferrari, og det er ikke rart at Frederic Vasseur er sint, fortsetter han.

Det er fortsatt usikkert om Ferrari kommer til å anke straffen fra FIA.

KLART: Hullet ble tettet igjen før fredagens andre trening i Las Vegas. Foto: AP

Alpine-sjåfør Esteban Ocon fikk også store skader på bilen sin følge at å ha kjørt over det samme kumlokket som Sainz. På X skriver laget at de har måttet byttet chassiset på bilen.

Laget fikk ingen straff for delbyttet fordi de hadde flere endringer til gode uten å få straff.

Kritikk

Formel 1-løpet i Las Vegas er blitt møtt med en solid dose kritikk. Den stilner neppe etter torsdagens avbrudd. Arrangørene inspiserte i etterkant alle løse kumlokk på den vel seks kilometer lange gatebanen i Las Vegas.

Den andre treningsomgangen skulle etter planen starte ved midnatt lokal tid (kl. 9 norsk tid), men ble utsatt i over to timer. Den varte i en time i stedet for 90 minutter.

Løpene i gamblingbyen skal kjøres sent på kvelden lokal tid. Torsdag startet den andre treningsomgangen så sent som klokken 02.30.

Det er første gang at det kjøres F1-løp i Las Vegas siden 1982.