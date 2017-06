Stjernekrangelen som ryster formel 1-sporten

Goretzka sendte Tyskland til finale

Leon Goretzka avgjorde semifinalen i prøve-VM med to raske mål da Tyskland vant 4-1 over Mexico. Schalke-spilleren scoret allerede etter fem og sju minutters spill. Timo Werner og Amin Younes scoret også for Tyskland, mens Marco Fabián reduserte for Mexico med et langskudd.