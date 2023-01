Stjerne vart gravid – blei overraska då ho såg lønna

– Eg hadde ingen grunn til å tru at noko var gale. Det var heilt til eg ikkje fekk min første lønnsslipp.

I eit nytt innlegg tek den islandske fotballstjerna Sara Björk Gunnarsdóttir eit hardt oppgjer med gamleklubben Lyon.

Tilbake i 2021 vart Gunnarsdóttir gravid med kjærasten Árni Vill, skriv 32-åringen. Men det ho først beskriv som ei kjensle av «berre lykke», skulle raskt bli avbroten av ein brå tanke.

– Så slo det meg. «Shit. Korleis kjem klubben til å reagere på dette?», skriv ho i innlegget publisert på nettstaden «The players tribune.»

– Ikkje rett

Det heile skulle bli starten på ein lang kamp på sidelinja.

Islendingen vart henta frå Wolfsburg til Lyon sommaren 2020, og avslutta sesongen med skåring og seier i meisterligafinalen.

TØFF FORTID I LYON: Sara Björk Gunnarsdóttir opnar opp i sitt nyaste innlegg. Foto: ALVARO BARRIENTOS / AFP

Gunnarsdóttir hevdar ho i 2021 vart einig med klubblegen i Lyon om å halde graviditeten hemmeleg inntil vidare. Men då ho kasta opp under økter og hadde vanskar med å trene, så ho seg nøydde til å dele nyheita med resten av laget, der ho mellom anna var lagkamerat med Ada Hegerberg.

Men letten av å ha delt graviditeten, skulle kort tid etterpå bli snudd til fortviling. Frykta for korleis klubben kom til å reagere, vart reell då lønna ikkje kom og Lyon snudde ryggen til.

– Alt som vart sett inn var berre ein liten prosentdel frå trygda, hevdar ho i innlegget.

Dagbladet omtala saka først i Noreg.

Då Gunnarsdóttir vende seg til klubben om den manglande lønna, fekk ho ikkje svar. Ho skal etter kvart etter seiande ha fått ei unnskyldning, og vorte fortalt at pengane ville komme, ifølgje ho sjølv. Likevel skal det ha vorte påpeika frå klubben at dei følgde fransk lov.

– Nei, det er ikkje rett, dei burde følgje Fifa-reglane, var svaret, skriv ho i innlegget.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå Lyon om saka. Dagen etter forsøket, sende Lyon ut ei pressemelding og svar på kritikken, ifølgje nettstaden Olympique-et-lyonnais. Der står det mellom anna:

«Vi har alltid respektert fransk lov, som vi nokre gonger har funne for restriktiv på desse tema. Dermed har vi alltid aksjonert for auka vern av spelarar på desse punkta»,

– Gjort alt vi kan

Då pengane framleis glimra med sitt fråvær i tida etterpå, så 32-åringen seg nøydde til å ta saka til spelarforeininga FIFPRO.

Gunnarsdóttir var villig til å gå heile vegen til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å vinne fram, men skal ha bli møtt med hard motstand frå eigen klubb.

«Viss Sara går til Fifa med dette, så har ho ikkje noka framtid i Lyon i det heile», var etter seiande svaret.

Det står ikkje noko konkret om hendinga i tilsvaret, men Lyon hevdar dei har følgt spelaren opp godt under tida hennar i klubben.

«Vi har gjort alt vi kan for å støtte Sara Björk Gunnarsdóttir i morskapet hennar, og dessutan tilbakevendinga hennar til det høgaste nivået», står det mellom anna i den ferske pressemeldinga.

Les meir av tilsvaret lenger ned i saka.

Vann sak

Gunnarsdóttir flytta tilbake til Island under graviditeten for å få betre oppfølging. Midt i konflikten med klubben, fødde ho sonen Ragnar. I januar 2022, drog ho tilbake til Frankrike for å ta opp kampen der. Ho kjende seg oversett.

Etter at saka hadde vorte behandla i FIFPRO, vart Lyon bede om betale tilbake lønna dei skal ha skyldt henne. Saka har ikkje vorte anka. I juli signerte midtbanespelaren, som er første kvinne til å vinne kåringa «årets sportsperson» på Island to gonger, for Juventus.

LANDSLAGSSPELAR: Sara Björk. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

– Eg vil forsikre meg om at ingen må gå gjennom det eg gjekk gjennom igjen. Og eg vil at Lyon skal vite at dette ikkje er greitt, skriv 32-åringen i innlegget.

I tilsvaret frå Lyon står det også følgjande:

Tilsvar frå Lyon Ekspandér faktaboks «Dei siste månadene har FIFA valt å leggje for første gong eit juridisk rammeverk for spelarar som må oppleve barsel i løpet av karrieren. Det er vi glade for. FIFA kritiserer oss no for ikkje å ha tilbode ein annan jobb til Sara Björk Gunnarsdóttir under sjukmeldinga hennar og deretter fødselspermisjonen hennar, samtidig som lova forbyr oss å gjere det i Frankrike, og spelaren hadde uttrykkjeleg bede oss om å kunne å komme tilbake for å bu på Island, noko vi hadde akseptert. Vi er stolte over å ha regna Sara Björk Gunnarsdóttir i troppen til Olympique Lyonnais. Våre vegar skilde seg av reint sportslege årsaker.»

– Veldig synd

Den norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (Niso) fortel til NRK at dei ikkje har erfaring med likande tilfelle i Noreg.

– Dette er ein viktig sak som Niso naturlegvis ville støtta sine medlemmer fullt ut i, dersom vi skulle få ein liknande sak. Om det skulle vere juridisk bistand eller anna relevant oppfølging, skriv forbundsleiar Erlend Hanstveit i ein e-post til NRK.

Rosenborg-spelar Kristine Minde kjenner Gunnarsdóttir godt frå tida deira saman i Wolfsburg. Minde var sjølv gravid i 2021, og dei to snakka mykje saman under svangerskapet. Ho reagerte sterkt då ho vart fortald om opplevingane til hennar tidlegare lagvenninne.

KRITISK: Tidlegare lagkamerat Kristine Minde. Foto: Carina Johansen / NTB

– Ein har nok bekymringar med å vere mamma i eit idrettsmiljø, at ho skal få den påkjenninga, unner eg ho ikkje, seier Minde.

Ho er sterkt kritisk til behandlinga til klubben.

– Det er veldig synd. Eg håpar at dei lærer av det. Eg synest det er bra at ho deler erfaringa si. Det er ikkje lett å gjere det når det er ein så sterk klubb.

30-åringen fortel at ho hadde ein heilt anna oppleving under graviditeten sin, og hyllar klubben hennar Rosenborg for oppfølginga.

– Eg er takksam for kvar eg er. Dei behandla det veldig bra. Eg fekk god oppfølging gjennom heile svangerskapet, seier Minde.